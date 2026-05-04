Havalar ne zaman ısınacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
13:46 04.05.2026
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye yaklaşacağını söyledi.
Soğuk ve yağışlı hava ne zaman yerini bahar havasına bırakacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta ortasından itibaren beklenen baharın geleceğini belirtirken sıcaklıkların da 25 dereceye yaklaşacağını söyledi.

Çarşamba gününe dikkat

Prof. Dr. Şen, Marmara ve Ege'de kendini gösteren kuvvetli poyrazın gün içinde etkisini yitireceği belirtirken, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceden başlayarak çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonunda ise 24–25 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru 24–26 derece bandına yükseleceği öngörülüyor.
6 Mayıs Hıdırellez sonrası batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların tüm Türkiye'de artacağı, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
