https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/havalar-ne-zaman-isinacak-gunes-yuzunu-ne-zaman-gosterecek-prof-dr-orhan-sen-tarih-verdi-1105479695.html

Havalar ne zaman ısınacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Havalar ne zaman ısınacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T13:46+0300

2026-05-04T13:46+0300

2026-05-04T13:46+0300

yaşam

orhan şen

hava durumu

istanbul hava durumu

bahar

hava sıcaklığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097732284_0:128:1887:1189_1920x0_80_0_0_6e1500d4ba46639c9cfe45613cfd5c88.jpg

Soğuk ve yağışlı hava ne zaman yerini bahar havasına bırakacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta ortasından itibaren beklenen baharın geleceğini belirtirken sıcaklıkların da 25 dereceye yaklaşacağını söyledi. Çarşamba gününe dikkat Prof. Dr. Şen, Marmara ve Ege'de kendini gösteren kuvvetli poyrazın gün içinde etkisini yitireceği belirtirken, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceden başlayarak çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonunda ise 24–25 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru 24–26 derece bandına yükseleceği öngörülüyor. 6 Mayıs Hıdırellez sonrası batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların tüm Türkiye'de artacağı, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/super-hucre-gaziantepi-vurdu-vali-kemal-ceber-bilancoyu-acikladi-1105473002.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orhan şen, hava durumu, istanbul hava durumu, bahar, hava sıcaklığı