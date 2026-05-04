https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/havalar-ne-zaman-isinacak-gunes-yuzunu-ne-zaman-gosterecek-prof-dr-orhan-sen-tarih-verdi-1105479695.html
Havalar ne zaman ısınacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Havalar ne zaman ısınacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:46+0300
2026-05-04T13:46+0300
2026-05-04T13:46+0300
yaşam
orhan şen
hava durumu
istanbul hava durumu
bahar
hava sıcaklığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097732284_0:128:1887:1189_1920x0_80_0_0_6e1500d4ba46639c9cfe45613cfd5c88.jpg
Soğuk ve yağışlı hava ne zaman yerini bahar havasına bırakacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta ortasından itibaren beklenen baharın geleceğini belirtirken sıcaklıkların da 25 dereceye yaklaşacağını söyledi. Çarşamba gününe dikkat Prof. Dr. Şen, Marmara ve Ege'de kendini gösteren kuvvetli poyrazın gün içinde etkisini yitireceği belirtirken, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceden başlayarak çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonunda ise 24–25 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru 24–26 derece bandına yükseleceği öngörülüyor. 6 Mayıs Hıdırellez sonrası batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların tüm Türkiye'de artacağı, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/super-hucre-gaziantepi-vurdu-vali-kemal-ceber-bilancoyu-acikladi-1105473002.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097732284_66:0:1822:1317_1920x0_80_0_0_45ff9cc385f0321d88af26a9b0089acc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orhan şen, hava durumu, istanbul hava durumu, bahar, hava sıcaklığı
orhan şen, hava durumu, istanbul hava durumu, bahar, hava sıcaklığı
Havalar ne zaman ısınacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye yaklaşacağını söyledi.
Soğuk ve yağışlı hava ne zaman yerini bahar havasına bırakacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta ortasından itibaren beklenen baharın geleceğini belirtirken sıcaklıkların da 25 dereceye yaklaşacağını söyledi.
Prof. Dr. Şen, Marmara ve Ege'de kendini gösteren kuvvetli poyrazın gün içinde etkisini yitireceği belirtirken, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceden başlayarak çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonunda ise 24–25 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru 24–26 derece bandına yükseleceği öngörülüyor.
6 Mayıs Hıdırellez sonrası batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların tüm Türkiye'de artacağı, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.