Radyo Sputnik’te 19 Mayıs özel yayını: Atatürk, Lozan ve gençliğin geleceği...

Yeni kitabım, “Bizim Burada Ne İşimiz Var” adlı bir kitabım Tekin Yayınevi'nden çıktı. Bu kitap da işte bu son tutukluluk sürecimde koğuş hikayelerinde neler geçiyor, neler yaşanıyor bunları anlatmıştım. Kısa hikayelerden oluşuyor. Genelde koğuşta nasıl bir ortam var, koğuştaki insanlar, nasıl insanlar, neler yaşıyorlar. Ve aslında oradaki biraz da hem oradaki drama hem oradaki komediyi bir yandan da anlatmaya çalışmıştım. Hem oradaki insanların bir yandan da sesi olmak istedim. Çünkü hani ben bir adli koğuştaydım. Adli koğuşta da çok fazla insan hakkı ihlali oluyor aslında. Hani biz bunları görmüyoruz, bilmiyoruz. Çünkü hani siyasi tutsakların kaldığı cezaevlerinde, hapishanelerde neler olduğunu az çok biliyoruz. Gündeme de geliyor zaten. Ancak adli koğuşlarda yaşananlar, adli koğuşlardaki mahkumların yaşadığı hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri çok fazla gündem olmuyor. Çünkü biz oraları maalesef görmüyoruz. Ben Ege'de büyüdüm. Aydın ve Balıkesir'de ilkokul, ortaokul ve liseyi okudum. Bu dönemlerde de tabi yani Balıkesir'de mesela Harmandalı oynanır. Aydın'da Zeybek oynanır. Biz de sürekli yani okulun halk oyunları ekibindeydik. Ve ben kendimi sürekli yani kollarımı açmış Zeybek oynarken, Harmandalı oynarken buluyordum. Yani hem kapalı spor salonlarında hem açık hava sahnelerinde işte okulların tabi etkinlikleri oluyordu bayramlarda. Yani ben kendimi bir halı sahada bir işte açık hava alanında kollarımı açmış Zeybek ya da Harmandalı oynarken hatırlıyorum kendimi. Ama tabi ki bunlar güzel şeylerdi. O dönemde hani heyecanlanıyorduk, gururlanıyorduk. Orada bir Zeybek oynarken aslında bir Zeybek gibi gururlanıyorduk, bir Zeybek hissediyorduk. Yani bunlar tabi güzel şeylerdi. Hem kitaptan da bağlayayım mesela. Adli koğuşta kaldığımı söylemiştim, oralara hikayeleştirdiğimi söylemiştim. Yani 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı diyoruz ama gençliğimiz, gençlerimiz çok kötü bir geleceğe sahipler şu an. Yani onların yaşadıkları da zaten kitapta da anlatmıştım. 20 yaşındaki, 19 yaşındaki çocuklar, gençler bir şekilde suça sürükleniyor ve bu insanlar, bu gençler bir şekilde suça sürüklenmiş bir şekilde kalıyor. Ve onlara gelecek vermeliyiz.