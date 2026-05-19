Pezeşkiyan: Diyalog teslimiyet anlamına gelmez
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan müzakerelerin reddedilmesine yönelik söylemler hakkında paylaşım yaparak "Diyalog teslimiyet anlamına gelmez" dedi. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD ile diyaloğa girmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulauan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
00:17 19.05.2026
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan müzakerelerin reddedilmesine yönelik söylemler hakkında paylaşım yaparak "Diyalog teslimiyet anlamına gelmez" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ile diyaloğa girmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulauan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
Diyalog teslimiyet anlamına gelmez. İran, onurla, otoriteyle ve milletinin haklarını koruyarak diyaloğa girer ve halkın ve ülkenin yasal haklarından hiçbir şekilde geri adım atmaz. Biz mantıkla ve tüm gücümüzle, canımız pahasına, halkın hizmetinde olacağız ve İran'ın çıkarlarını ve onurunu koruyacağız.
