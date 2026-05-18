Trump: Yarın İran'a saldırmamız planlanıyordu, ertelendi

Katar Emiri Tamim bin Hamad El Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman El Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın için planlanan İran Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızı ertelememi istediler. Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor ve büyük liderler ve müttefikler olarak, ABD'nin yanı sıra Ortadoğu ve ötesindeki tüm ülkeler için çok kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacağına inanıyorlar.

Bu anlaşma, en önemlisi, İran'a nükleer silah verilmemesini içerecektir! Yukarıda adı geçen liderlere duyduğum saygıya dayanarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'e ve ABD Silahlı Kuvvetlerine, yarın İran'a planlanan saldırıyı yapmayacağımız talimatını verdim; ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, anında İran'a karşı tam ölçekli bir saldırı başlatmaya hazır olmaları talimatını da verdim.