Kutupta yıldız tozu bulundu

Sputnik Türkiye

Güney Kutbu'ndaki Antarktika kıtasında eski çağlardan kalan radyoaktif yıldız tozları bulundu. İlk çağlardaki süpernova patlamalarından kaldığı düşünülüyor. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

Güneş sistemi, sandığımızdan çok daha hareketli ve gizemli bir yolculuğun içinde ilerliyor. Bilim insanlarına göre Dünya, on binlerce yıldır uzayın derinliklerinden gelen görünmez bir toz bulutunun içinde ilerliyor. Bu tozların izleri ise Antarktika’nın binlerce yıllık buz katmanlarında saklı.Araştırmacılar, güneş sisteminin uzun süredir “Yerel Yıldızlararası Bulut” adı verilen devasa bir gaz, plazma ve toz kümesinin içinde yol aldığını düşünüyor. Bu bulutun içindeki bazı parçacıklar, Güneş’in koruyucu manyetik kalkanını aşarak Dünya’ya kadar ulaşmış görünüyor.300 kilodan fazla buz eritildiBilim insanları, Antarktika’dan çıkarılan 40 bin ila 80 bin yıllık buz örneklerini incelemeye aldı. Toplamda 300 kilogramdan fazla buz eritildi, özel kimyasal işlemlerden geçirildi ve son derece hassas analiz teknikleriyle tarandı.İncelemeler sırasında araştırmacılar, yalnızca süpernova adı verilen dev yıldız patlamaları sırasında oluşabilen “demir-60” isimli nadir bir izotopa ulaştı. Bu keşif, Dünya’ya ulaşan kozmik tozların kaynağının sıradan yıldızlar değil, geçmişte yaşanan büyük yıldız patlamaları olduğunu ortaya koydu.Ancak bilim insanlarını asıl şaşırtan detay ise günümüzde yağan kar örneklerinde bulunan demir-60 miktarıyla eski buz tabakalarındaki oran karşılaştırıldığında, binlerce yıl önce Dünya’ya ulaşan yıldızlararası toz miktarının çok daha düşük olduğu görüldü.Bu fark, araştırmacılara göre güneş sisteminin içinde bulunduğu kozmik ortamın zamanla değiştiğini gösteriyor. Uzmanlar, bunun milyonlarca yıl önce yaşanmış uzak patlamalardan değil, güneş sisteminin çevresindeki daha yakın ve yerel bir yıldız patlamasının etkilerinden kaynaklandığını düşünüyor.Bilim insanları şimdi gözünü daha da eski buz tabakalarına çevirmiş durumda. Amaç, güneş sisteminin bu kozmik bulutun içine girmeden önce nasıl bir uzay ortamında bulunduğunu anlamak.Buluttan çıkmaya birkaç bin yıl kaldıYaklaşık 124 bin yıldır bu yıldızlararası bulutun içinde ilerleyen güneş sistemimizin, birkaç bin yıl sonra bu bölgeden çıkacağı tahmin ediliyor. Antarktika’nın derinliklerinde saklanan bu kozmik izler ise insanlığın, evrendeki yolculuğunu anlaması için yeni ipuçları sunuyor.

