https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/gunler-once-kesfedildi-asteroid-dunyanin-yakinindan-gececek-1105832528.html

Günler önce keşfedildi: Asteroid Dünya’nın yakınından geçecek

Günler önce keşfedildi: Asteroid Dünya’nın yakınından geçecek

Sputnik Türkiye

Birkaç gün önce keşfedilen bir asteroid, Dünya'nın yakınından geçecek. Bilim insanları bir otobüs büyüklüğündeki gök cisminin gezegene herhangi bir çarpışma... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T16:56+0300

2026-05-18T16:56+0300

2026-05-18T16:56+0300

yaşam

ay

güneş

dünya

avrupa uzay ajansı (esa)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051328155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03da9ef08da1003f0de0e593f90a703e.jpg

Astronomlar tarafından kısa süre önce keşfedilen 2026JH2 adı verilen bir asteroidin salı günü yaklaşık 01.00'de Dünya’nın yakınından geçeceği bildirildi.Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre asteroid, Dünya’ya yaklaşık 91 bin 593 kilometre kadar yaklaşacak. Bilim insanları bu mesafenin Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık dörtte birine denk geldiğini belirtti.10 Mayıs’ta Arizona’daki bir gözlemevinde keşfedilen gök cisminin, Güneş etrafındaki yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesişen “Apollo” sınıfı asteroidler arasında yer aldığı belirtildi.'Tamamen güvenli şekilde geçecek'Gök bilimciler, asteroidin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Yaklaşık okul otobüsü büyüklüğünde olan bu asteroidin yılda birkaç kez Dünya'nın yakınından geçtiğini aktaran uzmanlar, geçmişte bu tür küçük asteroidlerin çoğunun fark edilmeden Dünya’nın yakınından geçtiğini ancak gelişen gözlem teknolojileri sayesinde artık daha kolay tespit edilebildiklerini belirtiyor.Boyutu tam olarak bilinmiyorUzmanlar, asteroidin tam boyutunun henüz kesinleşmediğini ifade etti. Bunun nedeni, teleskopların yeni keşfedilen cisimlerin yalnızca parlaklığını ölçebilmesi.Kesin boyut ölçümü için kızılötesi gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen uzmanların mevcut tahminlerine göre asteroidin çapının 15 ila 30 metre arasında olduğu değerlendiriliyor.Gözler Apofis asteroidine çevrildiBilim insanları ayrıca, Apofis adlı çok daha büyük bir asteroidin 13 Nisan 2029’da Dünya’ya yaklaşık 32 bin kilometre kadar yaklaşacağını hatırlattı. Uzmanlara göre Apofis’in geçişi çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olacak ancak şu an için bu asteroidin de Dünya’ya çarpma riski bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/bilim-insanlari-gunesin-yakininda-parcalanan-gizemli-bir-asteroid-kesfetti-1105760554.html

ay

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, güneş, dünya, avrupa uzay ajansı (esa)