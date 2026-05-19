Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/karpuz-hakkinda-dikkat-ceken-kesif-faydasi-sanilandan-buyuk-cikti-1105849717.html
Karpuz hakkında dikkat çeken keşif: Faydası sanılandan büyük çıktı
Karpuz hakkında dikkat çeken keşif: Faydası sanılandan büyük çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmalar, karpuzun yalnızca serinletici bir yaz meyvesi olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre düzenli karpuz tüketimi, kalp sağlığını... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T12:31+0300
2026-05-19T12:31+0300
sağlik
karpuz
vitamin
antioksidan
kalp damar hastalığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102990/92/1029909211_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_501bc990ab42493eae718492b588d8f3.jpg
Araştırmalar, karpuz tüketen kişilerin daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan aldığını gösterdi. Bilim insanları ayrıca karpuzda bulunan bazı doğal bileşiklerin damar fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.Karpuz tüketenlerin beslenmesi daha sağlıklı çıktıAraştırmacılar, ABD’de yürütülen geniş kapsamlı beslenme verilerini inceledi.Sonuçlara göre düzenli karpuz tüketen çocuk ve yetişkinlerin genel beslenme kalitesinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin daha fazla lif, potasyum, magnezyum, C vitamini ve güçlü antioksidanlardan biri olan likopen aldığı belirtildi. Aynı zamanda daha az ilave şeker ve doymuş yağ tükettikleri aktarıldı.Bilim insanları, özellikle birçok kişinin günlük önerilen meyve tüketiminin altında kaldığını ve karpuzun bu açığı kapatabilecek kolay seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.Kalp ve damar sağlığına katkı sağlayabilirLouisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen ayrı bir çalışmada ise karpuz suyunun damar sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.Araştırmada 18 sağlıklı yetişkin iki hafta boyunca düzenli olarak karpuz suyu tüketti.Bilim insanları, karpuzda bulunan L-sitrülin ve L-arjinin adlı doğal bileşiklerin damarların gevşemesini sağlayan nitrik oksit üretiminde önemli rol oynadığını belirtti.Çalışmanın araştırmacılarından Prof. Dr. Jack Losso, "Bu çalışma, düzenli karpuz tüketiminin kalp ve metabolizma sağlığı açısından faydalı olabileceğine dair mevcut kanıtları güçlendiriyor" dedi.Araştırmacılar ayrıca karpuzun yaklaşık yüzde 92’sinin sudan oluştuğunu ve sıcak havalarda güçlü bir sıvı kaynağı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/bilim-insanlarindan-gelistirilmis-akdeniz-diyeti-sonucu-diyabet-riskinde-buyuk-dusus-1105847726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102990/92/1029909211_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d55b4bf25e1e26312c51522547d3d06b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karpuz, vitamin, antioksidan , kalp damar hastalığı
karpuz, vitamin, antioksidan , kalp damar hastalığı

Karpuz hakkında dikkat çeken keşif: Faydası sanılandan büyük çıktı

12:31 19.05.2026
© AAKarpuz
Karpuz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA
Abone ol
Yeni araştırmalar, karpuzun yalnızca serinletici bir yaz meyvesi olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre düzenli karpuz tüketimi, kalp sağlığını destekleyebilir ve genel beslenme kalitesini artırabilir.
Araştırmalar, karpuz tüketen kişilerin daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan aldığını gösterdi. Bilim insanları ayrıca karpuzda bulunan bazı doğal bileşiklerin damar fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Karpuz tüketenlerin beslenmesi daha sağlıklı çıktı

Araştırmacılar, ABD’de yürütülen geniş kapsamlı beslenme verilerini inceledi.
Sonuçlara göre düzenli karpuz tüketen çocuk ve yetişkinlerin genel beslenme kalitesinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin daha fazla lif, potasyum, magnezyum, C vitamini ve güçlü antioksidanlardan biri olan likopen aldığı belirtildi. Aynı zamanda daha az ilave şeker ve doymuş yağ tükettikleri aktarıldı.
Bilim insanları, özellikle birçok kişinin günlük önerilen meyve tüketiminin altında kaldığını ve karpuzun bu açığı kapatabilecek kolay seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.

Kalp ve damar sağlığına katkı sağlayabilir

Louisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen ayrı bir çalışmada ise karpuz suyunun damar sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.
Araştırmada 18 sağlıklı yetişkin iki hafta boyunca düzenli olarak karpuz suyu tüketti.
Bilim insanları, karpuzda bulunan L-sitrülin ve L-arjinin adlı doğal bileşiklerin damarların gevşemesini sağlayan nitrik oksit üretiminde önemli rol oynadığını belirtti.
Çalışmanın araştırmacılarından Prof. Dr. Jack Losso, "Bu çalışma, düzenli karpuz tüketiminin kalp ve metabolizma sağlığı açısından faydalı olabileceğine dair mevcut kanıtları güçlendiriyor" dedi.
Araştırmacılar ayrıca karpuzun yaklaşık yüzde 92’sinin sudan oluştuğunu ve sıcak havalarda güçlü bir sıvı kaynağı olduğunu ifade etti.
Alzheimer riskini düşüren diyet sırları bilim insanlarından geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
SAĞLIK
Bilim insanlarından 'geliştirilmiş Akdeniz diyeti' sonucu: Diyabet riskinde büyük düşüş
11:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала