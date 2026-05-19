https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/karpuz-hakkinda-dikkat-ceken-kesif-faydasi-sanilandan-buyuk-cikti-1105849717.html

Karpuz hakkında dikkat çeken keşif: Faydası sanılandan büyük çıktı

Karpuz hakkında dikkat çeken keşif: Faydası sanılandan büyük çıktı

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmalar, karpuzun yalnızca serinletici bir yaz meyvesi olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre düzenli karpuz tüketimi, kalp sağlığını... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T12:31+0300

2026-05-19T12:31+0300

2026-05-19T12:31+0300

sağlik

karpuz

vitamin

antioksidan

kalp damar hastalığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102990/92/1029909211_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_501bc990ab42493eae718492b588d8f3.jpg

Araştırmalar, karpuz tüketen kişilerin daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan aldığını gösterdi. Bilim insanları ayrıca karpuzda bulunan bazı doğal bileşiklerin damar fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.Karpuz tüketenlerin beslenmesi daha sağlıklı çıktıAraştırmacılar, ABD’de yürütülen geniş kapsamlı beslenme verilerini inceledi.Sonuçlara göre düzenli karpuz tüketen çocuk ve yetişkinlerin genel beslenme kalitesinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin daha fazla lif, potasyum, magnezyum, C vitamini ve güçlü antioksidanlardan biri olan likopen aldığı belirtildi. Aynı zamanda daha az ilave şeker ve doymuş yağ tükettikleri aktarıldı.Bilim insanları, özellikle birçok kişinin günlük önerilen meyve tüketiminin altında kaldığını ve karpuzun bu açığı kapatabilecek kolay seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.Kalp ve damar sağlığına katkı sağlayabilirLouisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen ayrı bir çalışmada ise karpuz suyunun damar sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.Araştırmada 18 sağlıklı yetişkin iki hafta boyunca düzenli olarak karpuz suyu tüketti.Bilim insanları, karpuzda bulunan L-sitrülin ve L-arjinin adlı doğal bileşiklerin damarların gevşemesini sağlayan nitrik oksit üretiminde önemli rol oynadığını belirtti.Çalışmanın araştırmacılarından Prof. Dr. Jack Losso, "Bu çalışma, düzenli karpuz tüketiminin kalp ve metabolizma sağlığı açısından faydalı olabileceğine dair mevcut kanıtları güçlendiriyor" dedi.Araştırmacılar ayrıca karpuzun yaklaşık yüzde 92’sinin sudan oluştuğunu ve sıcak havalarda güçlü bir sıvı kaynağı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/bilim-insanlarindan-gelistirilmis-akdeniz-diyeti-sonucu-diyabet-riskinde-buyuk-dusus-1105847726.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karpuz, vitamin, antioksidan , kalp damar hastalığı