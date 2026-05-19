Bilim insanlarından 'geliştirilmiş Akdeniz diyeti' sonucu: Diyabet riskinde büyük düşüş

Sputnik Türkiye

İspanya merkezli geniş çaplı bir araştırma, düşük kalorili Akdeniz diyeti, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü desteğinin tip 2 diyabet riskini yüzde 31... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T11:29+0300

İspanya’da yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, Akdeniz diyetinin egzersiz ve kilo kontrolü desteğiyle birlikte uygulandığında tip 2 diyabet riskini ciddi ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.Navarra Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en büyük beslenme araştırmalarından biri olarak gösterilen PREDIMED-Plus çalışmasına göre, düşük kalorili Akdeniz diyeti uygulayan katılımcılarda tip 2 diyabet gelişme riski yüzde 31 daha düşük çıktı.Araştırmanın sonuçları Annals of Internal Medicine isimli Amerikan Hekimler Koleji (ACP) tarafından yayımlanan dergide yer aldı.6 yıl boyunca takip edildilerAraştırmada 55 ila 75 yaşları arasındaki 4 bin 746 yetişkin incelendi. Katılımcıların tamamında fazla kilo veya obezite ile metabolik sendrom bulunmasına rağmen, araştırma başlangıcında diyabet ya da kalp-damar hastalığı yoktu.Bilim insanları katılımcıları yaklaşık 6 yıl boyunca takip etti. Bir gruba günlük yaklaşık 600 kalori azaltılmış Akdeniz diyeti uygulanırken, aynı zamanda tempolu yürüyüş, denge ve kuvvet egzersizleri önerildi. Katılımcılara ayrıca profesyonel kilo verme desteği sağlandı.Karşılaştırma grubundakiler ise klasik Akdeniz diyeti uyguladı ancak kalori kısıtlaması veya egzersiz yönlendirmesi almadı.Bel çevresi ve kilo da azaldıAraştırmaya göre yaşam tarzı değişiklikleri yapan grupta yalnızca diyabet riski düşmedi, aynı zamanda kilo kaybı ve bel çevresinde incelme de görüldü.Müdahale grubundaki katılımcılar ortalama 3,3 kilogram verirken, bel çevresinde yaklaşık 3,6 santimetrelik azalma yaşandı. Kontrol grubunda ise ortalama kilo kaybı 0,6 kilogramda kaldı.Araştırmacılar, uygulanan program sayesinde her 100 kişide yaklaşık 3 diyabet vakasının önlenebileceğini hesapladı.'İlaç dışındaki etkili seçeneklerden biri'Çalışmanın baş araştırmacılarından Miguel Angel Martínez-Gonzalez, "Kalori azaltılmış Akdeniz diyeti, fiziksel aktivite ve kilo kaybının birlikte uygulanması tip 2 diyabeti önlemede oldukça etkili bir araç olduğunu gösterdi” dedi.Araştırmanın bir diğer yazarı Miguel Ruiz-Canela ise Akdeniz diyetinin insülin hassasiyetini artırıp iltihabı azaltabildiğini söyledi. Bilim insanları, özellikle fazla kilo ve metabolik risk taşıyan kişilerde düzenli egzersiz ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının küresel diyabet yükünü azaltabileceğini vurguluyor.Diyabet dünya genelinde hızla artıyorUluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre dünya genelinde 530 milyondan fazla kişi diyabetle yaşıyor. Uzmanlar, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve artan obezite oranlarının tip 2 diyabet vakalarını hızla artırdığına dikkat çekti.

