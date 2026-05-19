İzmir'de suya indirim: Yeni tarife ne zaman yürürlüğe girecek?

Sputnik Türkiye

İzmir'de İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni tarifeyle en düşük fiyatlı ilk su kademesi 6 metreküpe yükseltildi. Metreküp fiyatı ise 25 lira olarak... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T12:46+0300

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni tarifeyle 1 Haziran’dan itibaren en düşük fiyatlı ilk su kademesi 4 metreküpten 6 metreküpe yükseltilirken metreküp fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi. Metreküp fiyatı da indirildi Karar'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında yapılan genel kurulda, kabul edilen yeni tarifeye göre, konut abonelerinde indirimli ilk kademe 0-4 metreküpten 0-6 metreküpe çıkarıldı. Bu kademede suyun metreküp fiyatı 25 TL olarak belirlendi.Yeni tarifeyi değerlendiren Başkan Tugay, “Göreve geldiğimiz ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yapmış, o günden beri zam yapmamıştık. Şimdi ise ilk 4 metreküp yerine ilk 6 metreküp suyun indirimli kullanılmasını sağlıyoruz. Temel tüketim miktarını ise 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. İzmir, artık su tarifelerinde Türkiye’nin en uygun fiyatlarından birini kullanacak. Yurttaşlarımızın temel hakkı olan suya erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.1 Haziran’dan itibaren geçerli su fiyatları1 Haziran 2026’dan itibaren uygulanacak yeni tarifeye göre, konut abonelerinde 0-10 metreküp arası kullanımda su ve atık su dahil toplam bedel 60 TL olacak. 11-20 metreküp arası kullanımda toplam bedel 99,83 TL’ye, 21-40 metreküpte 145 TL’ye indi. 41 metreküp üzerindeki tüketimlerde ise toplam bedel 201,90 TL olarak sabit kaldı.İş yeri abonelerinde ilk kademe toplam bedel 120 TL olarak açıklanırken, 41 metreküp üzerindeki kullanımda bu rakam 403,79 TL’ye kadar yükseldi.Yeni tarifede tarımsal sulama ve hayvancılık aboneleri için indirimli uygulama devam etti. Buna göre 0-25 metreküp kullanımda toplam bedel 17,96 TL olarak uygulanacak. Ayrıca geri kazanım suyunun tarımsal amaçlı kullanımında metreküp başına 0,33 TL, kamusal park ve mezarlık kullanımında 8,96 TL, endüstriyel kullanımda ise 11,95 TL bedel belirlendi.

