Bursa'da su faturalarında indirime gidildi, bazı ek bedeller kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da su faturalarında indirim yapıldı. Yapılan düzenlemeyle 15 metreküp kullanan bir kişiye, yüzde 28 indirim sağlandı. Fazla tüketim yapanlar da indirimli... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T22:07+0300

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulu’nda alınan kararla, su tarifelerinde kademe değişikliğine gidildi ve faturalardaki bazı ek bedeller kaldırıldı.Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da kabul edilen önergeye göre su kullanım kademeleri birinci kademede 0-12 metreküpten 0-15 metreküpe çıkarıldı. İkinci kademe: 16-20 metreküp olarak belirlenirken üçüncü kademe: 21 metreküp ve üzeri kullanım alanı aynı kaldı.Verilen bilgilere göre 15 metreküpe kadar su tüketen abonelere (nüfusun yüzde 87’si) yaklaşık yüzde 28 indirim yansıyacak. Daha düşük tüketim yapan hanelerde indirim oranı yüzde 35’i bulacak. 25 metreküp üzerinde yüksek tüketim yapan aboneler ise yüzde 13’lük bir indirimden yararlanacak.Faturalardan 2 bedel kaldırıldıDüzenleme kapsamında, faturalarda yer alan "bakım bedeli" ile ilçe belediyeleri adına tahsil edilen "evsel katı atık toplama ve bertaraf bedelleri" tamamen kaldırıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan değişikliğin abonelerin büyük çoğunluğunu olumlu etkileyeceğini belirtti. biba konuyla ilgili şu açıklamayı yaptıÇBarajlardaki doluluk oranının yüzde 100 seviyesinde olduğunu kaydeden Biba, buna rağmen iklim değişikliği ve artan nüfus nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Yapılan düzenlemenin hem vatandaşın bütçesini rahatlatmayı hem de BUSKİ’nin sürdürülebilirliğini korumayı amaçladığı ifade edildi.Yeni tarife ve uygulama, 1 Haziran itibarıyla yapılacak endeks okumalarında faturaya yansıtılacak.

2026

