https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/istanbulda-iki-ilcede-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1105839657.html

İstanbul'da iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Ekinliği" nedeniyle iki ilçede yollar kapalı olacak. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T02:23+0300

2026-05-19T02:23+0300

2026-05-19T02:48+0300

türki̇ye

fatih

beyoğlu

emniyet müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_88:0:776:387_1920x0_80_0_0_2d524ad2d6124d4643624453f53a6515.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/tokat-valiligi-acikladi-15-mahalle-ve-7-koy-tahliye-edilecek-1105839315.html

türki̇ye

fatih

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih, beyoğlu, emniyet müdürlüğü