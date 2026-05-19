İstanbul'da iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Ekinliği" nedeniyle iki ilçede yollar kapalı olacak.
2026-05-19T02:48+0300
İstanbul'da iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
02:23 19.05.2026 (güncellendi: 02:48 19.05.2026)
İstanbul'da "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Ekinliği" nedeniyle iki ilçede yollar kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.
Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.