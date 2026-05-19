İspanyol mahkemesi Shakira'ya kesilen vergi cezalarını haksız buldu: 64 milyon dolar geri ödenecek
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'daki vergi davasında önemli bir hukuki zafer kazandı. İspanya Ulusal Mahkemesi, vergi makamlarının sanatçıya haksız... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
09:54 19.05.2026
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya’daki vergi davasında önemli bir hukuki zafer kazandı. İspanya Ulusal Mahkemesi, vergi makamlarının sanatçıya haksız şekilde uyguladığı yaklaşık vergi cezasını iptal etti ve devletin Shakira’ya faizlerle birlikte 64 milyon doların üzerinde ödeme yapmasına hükmetti.
İspanya'da 2011 yılında açılan davada ünlü şarkıcı Shakira'ya vergi mükellefi sayılacak kadar ülkede kaldığı için yüksek miktarda vergi cezası uygulanmıştı. Mahkeme, Shakira'nın İspanya’da vergi mükellefi sayılması için gerekli olan 183 günü ülkede geçirdiğinin kanıtlanamadığına karar verdi.
Mahkeme kayıtlarına göre İspanyol makamları, sanatçının o yıl ülkede yalnızca 163 gün bulunduğunu ispatlayabildi.
İspanyol yasalarına göre bir kişinin vergi mükellefi sayılması için yılın büyük bölümünü ülkede geçirmesi gerekiyor.
Mahkeme, ayrıca vergi dairesinin uyguladığı ek cezalar ve faizlerin de hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Böylece İspanyol makamlarının, Shakira’ya yaklaşık 64 milyon doları geri ödemesi gerekecek.
Yerel basının haberine göre vergi davası, sanatçının eski partneri Gerard Pique ile ilişkisi döneminde Barselona’da yaşadığı yıllara ilişkin vergi incelemeleri kapsamında açılmıştı.
Shakira, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada “Sekiz yılı aşkın süredir acımasız kamuoyu hedef alınmasına, itibarımı zedelemek için düzenlenen organize kampanyalara ve nihayetinde sağlığımı ve ailemin refahını etkileyen uykusuz gecelere katlandıktan sonra, Ulusal Yüksek Mahkeme nihayet gerçeği ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı, sekiz yılı aşkın süredir devam eden hukuki sürecin hem kendisi hem de ailesi üzerinde ağır baskı yarattığını söyledi.
