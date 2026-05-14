Madonna, Shakira ve K-pop erkek grubu BTS Dünya Kupası final maçında sahne alacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz'da New Jersey'de yapılacak final maçıyla sona erecek... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T12:41+0300

ABD'nin Amerikan futbolu kupasının finali olan Süper Bowl'da her yıl düzenlenen şovlar futbola da yansıdı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez devre arası gösterisi olacak.Dünya basınına yansıyan bilgilere göre 11 dakikalık bu devre arası gösterisinde ünlü sanatçıların sahne alması planlanıyor. Kimler sahne alacak?Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, Nijeryalı şarkıcı Burna Boy ile birlikte, “hadi”, “devam et” anlamına gelen İtalyanca bir ifade olan “Dai Dai” adlı resmi Dünya Kupası şarkısını yayımladı. “Popun Kraliçesi” olarak anılan Madonna ise tüm zamanların en çok satan kadın müzik sanatçısı unvanını taşıyor ve 15’inci albümü “Confessions II”yi 3 Temmuz’da yayımlamaya hazırlanıyor.Dünya çapında 45 milyondan fazla albüm satışıyla Güney Kore tarihinin en çok satan müzik grubu BTS ise zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlamak için verdikleri üç yıllık müzik arasının ardından müziğe geri dönüyor.19 Temmuz'da New Jersey'de yapılacak Dünya Kupası finalinde bu yıldızların sahne alacağı açıklandı. Devre arası gösterisi ise Cold Play'in solisti Chris Martin tarafından hazırlandı.

