İslam Memiş: Nakit ihtiyacı bayram tatili öncesi hazırlamalı

Aracınızın kasko, sigorta ve muayene tarihlerini kontrol etmelisiniz. Kaza ya da çevirmelerde canınız sıkılabilir. Aracınızın kasko, sigorta ve muayene tarihlerini kontrol etmelisiniz. Kaza ya da çevirmelerde canınız sıkılabilir.

Bayram tatili 9 gün olduğunda resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, döviz büroları ve kuyumcular kapalı olacak. AVM’lerde açık olabilir ama fiyat farklılığı zarar ettirir. Nakit ihtiyacını ona göre önceden hazırlamalı. Bayram tatili 9 gün olduğunda resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, döviz büroları ve kuyumcular kapalı olacak. AVM’lerde açık olabilir ama fiyat farklılığı zarar ettirir. Nakit ihtiyacını ona göre önceden hazırlamalı.

Evde kesinlikle altın, döviz veya nakit birikimlerinizi bırakmayın. Hırsızlık olaylarına karşı tedbir almadan yola çıkmamalı. Alarm, güvenlik veya kamera var diye özgüvenli olunmamalı. Evde kesinlikle altın, döviz veya nakit birikimlerinizi bırakmayın. Hırsızlık olaylarına karşı tedbir almadan yola çıkmamalı. Alarm, güvenlik veya kamera var diye özgüvenli olunmamalı.

Tatiller ticaret yapmak için uygun dönemler değildir. Gezdiğiniz, beğendiğiniz yerlerden ev, yazlık, arsa, tarla almaya hemen karar vermeyin. Beğendiğiniz yerleri belirleyin, döndüğünüzde geniş çaplı araştırma yapabilirsiniz. İmar, değer, risk, avantaj, dezavantaj bunlar her zaman geniş çaplı araştırma ile olmalı. Bölgede size mal satmak isteyen herkesin sizden önce hazır olduğunu unutmayın. Tatiller ticaret yapmak için uygun dönemler değildir. Gezdiğiniz, beğendiğiniz yerlerden ev, yazlık, arsa, tarla almaya hemen karar vermeyin. Beğendiğiniz yerleri belirleyin, döndüğünüzde geniş çaplı araştırma yapabilirsiniz. İmar, değer, risk, avantaj, dezavantaj bunlar her zaman geniş çaplı araştırma ile olmalı. Bölgede size mal satmak isteyen herkesin sizden önce hazır olduğunu unutmayın.