İslam Memiş: Nakit ihtiyacı bayram tatili öncesi hazırlamalı
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, 9 günlük Kurban bayramı tatilinde banka ve finansal kuruluşların kapalı olacağına dikkat çekerek nakit ihtiyacının bayram öncesi hazırlanması tavsiyesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda dokuz günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz" ifadeleriyle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını duyurmuştu.
İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında bayram tatili öncesi uyarılarda bulundu:
"Ülkenin çoğu bayram tatilini şehir dışında geçirecek. Bayram öncesi ihmal etmememiz gereken bazı tedbirleri şöyle sıralayabilirim:
Aracınızın kasko, sigorta ve muayene tarihlerini kontrol etmelisiniz. Kaza ya da çevirmelerde canınız sıkılabilir.
Bayram tatili 9 gün olduğunda resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, döviz büroları ve kuyumcular kapalı olacak. AVM’lerde açık olabilir ama fiyat farklılığı zarar ettirir. Nakit ihtiyacını ona göre önceden hazırlamalı.
Evde kesinlikle altın, döviz veya nakit birikimlerinizi bırakmayın. Hırsızlık olaylarına karşı tedbir almadan yola çıkmamalı. Alarm, güvenlik veya kamera var diye özgüvenli olunmamalı.
Tatiller ticaret yapmak için uygun dönemler değildir. Gezdiğiniz, beğendiğiniz yerlerden ev, yazlık, arsa, tarla almaya hemen karar vermeyin. Beğendiğiniz yerleri belirleyin, döndüğünüzde geniş çaplı araştırma yapabilirsiniz. İmar, değer, risk, avantaj, dezavantaj bunlar her zaman geniş çaplı araştırma ile olmalı. Bölgede size mal satmak isteyen herkesin sizden önce hazır olduğunu unutmayın.
Tatilde çevrenizden “Şunu al, bunu sat” diye tavsiyeler alabilirsiniz. Kesinlikle kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayın. Klasik olarak birikimlerinizi çeşitlendirin, uzun vadeli strateji belirleyin.
Unutmayın: Bayram, para harcama değil; aileniz ve sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirme, güzel hatıralar biriktirme günleridir."