https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iran-abd-ile-anlasma-icin-sartlarini-acikladi-abluka-kalksin-abd-gucleri-cekilsin-1105844337.html

İran, ABD ile anlaşma için şartlarını açıkladı: 'Abluka kalksın, ABD güçleri çekilsin'

İran, ABD ile anlaşma için şartlarını açıkladı: 'Abluka kalksın, ABD güçleri çekilsin'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile olası bir anlaşmanın; yaptırımların kaldırılması, deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T09:57+0300

2026-05-19T09:57+0300

2026-05-19T09:57+0300

dünya

abd

kazım garibabadi

i̇ran

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105104930_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3b5c838c7309162902467fd77a5da469.jpg

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınına göre Garibabadi, Washington ile yapılabilecek herhangi bir anlaşmanın yalnızca ateşkes değil, bölgesel gerilimi tamamen sona erdirecek maddeler içermesi gerektiğini söyledi.İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza’nın aktardığına göre Garibabadi, milletvekillerine ABD ile Pakistan aracılığıyla sürdürülen temaslar hakkında bilgi verdi.Rezaei, İranlı yetkilinin görüşmede şu şartları sıraladığını belirtti:İran tarafının son teklifini Washington’a ilettiği ancak henüz resmi bir yanıt alınmadığı da kaydedildi.'Müzakere talebi ABD’den geldi'Garibabadi ayrıca savaş sürecinde müzakere isteyen tarafın ABD olduğunu savundu. İran’ın savaş sırasında Washington ile görüşme arayışında olmadığını belirten İranlı yetkili, Tahran yönetiminin “40 günlük savaşın kesin galibi” olduğunu ileri sürdü.Komisyon üyelerinin de toplantıda İran müzakere heyetinin “zafer pozisyonundan” geri adım atmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Yetkililer ayrıca ABD’nin geçmişte verdiği sözleri tutmadığını, özellikle de 2015 İran nükleer anlaşmasından çekilmesini örnek gösterdi.Hürmüz Boğazı ve BAE mesajıToplantıda İran’ın Hürmüz Boğazo üzerindeki rolünün sürdürülmesi ve bu durumun uluslararası düzeyde tanınması gerektiği de dile getirildi. Komisyon üyeleri ayrıca BAE yönetiminin “hasmane tutumlarına” karşı daha sert yanıt verilmesi çağrısında bulundu.ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik yeni hava saldırıları başlatmasının ardından bölgede tansiyon yeniden yükselmişti. İran ise buna İsrail hedefleri ile bölgedeki ABD üslerine füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti. Pakistan arabuluculuğunda 8 Nisan’da geçici ateşkes sağlanmış olsa da taraflar arasındaki görüşmelerin, Washington’ın “maksimalist talepleri” nedeniyle ilerleme kaydedemediği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/pezeskiyan-hicbir-guce-boyun-egmeyecegiz-1105830107.html

i̇ran

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kazım garibabadi , i̇ran, washington