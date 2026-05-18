Pezeşkiyan: Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını belirterek, 'Ülkenin onurunu rahatımız be dünyevi çıkarlarımız için... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T15:09+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını belirterek, 'Ülkenin onurunu rahatımız be dünyevi çıkarlarımız için feda etmeyeceğiz' dedi. Pezeşkiyan ayrıca müzakerelerin reddedilmesine yönelik söylemleri eleştirerek, 'Onurumuzla müzakere ediyoruz' ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir güce boyun eğmeyeceğini ve ülkenin onurundan taviz vermeyeceklerini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, Tahran’da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanlarının İran’ı füze, bomba ve uçaklarla teslim alamayacağını savunan Pezeşkiyan, asıl tehlikenin toplumsal birlikteliğin bozulması olduğunu ifade etti.
Pezeşkiyan, “Boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir şekilde hiçbir güce boyun eğmeyeceğim. Ülkenin onurunu rahatımız ve dünyevi çıkarlarımız için feda etmeyeceğiz ancak ülkeyi akıllıca yönetmeliyiz” dedi.
'Müzakere etmeyeceğiz sloganının anlamı yok'
Müzakerelere karşı çıkan söylemleri de eleştiren Pezeşkiyan, “Müzakere etmeyeceğiz şeklindeki sloganın hiçbir anlamı yok. Müzakere etmeyip ne yapmalıyız? Onurumuzla müzakere ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İran’ın haklı olduğunu ve ülkesinin çıkarlarını savunabilecek güçte bulunduğunu belirten Pezeşkiyan, halkın desteğiyle ülkenin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Pezeşkiyan, “Mantıklı konuşmak ve mantıklı cevap vermek sloganlarla mümkün değil, ancak sahada mümkün olur. Tüm varlığımızla halkımıza ve ülkemize hizmet ediyoruz. Canımız pahasına yabancılara karşı onurumuzla duracağız, müzakere edeceğiz ve halkımızın haklarını savunacağız” değerlendirmesinde bulundu.
Enerji tasarrufu çağrısı yaptı
Daha önce de ülkedeki enerji krizine dikkat çeken Pezeşkiyan, enerji tüketimi konusunda yeniden tasarruf çağrısı yaptı.
İran’ın Avrupa’dan yaklaşık üç kat fazla elektrik ve doğal gaz tükettiğini belirten Pezeşkiyan, mevcut eğilimin sürmesi halinde yaz ve kış aylarında ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.
Kurallara uyulması halinde elektrik ve doğal gaz kesintilerinin önüne geçilebileceğini kaydeden Pezeşkiyan, “Benzin üretim kapasitemiz azaldı. Günlük 100 milyon litre üretiyoruz ancak ihtiyacımız 150 milyon litre” dedi.