İngiltere’de İşçi Partisi kritik seçim için adayını açıkladı: Burnham, Starmer’ın yerine lider mi olacak?
Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, İşçi Partisi'nin Makerfield ara seçimi adayı olarak seçildi.
2026-05-19T16:17+0300
Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, İşçi Partisi’nin Makerfield ara seçimi adayı olarak seçildi. Partinin Ulusal Yürütme Kurulu, yalnızca Burnham’ı kısa listeye aldığı için yerel İşçi Partisi üyelerinin oylamasına gerek kalmadı. Burnham, partiyi Starmer yerine genel seçimlere götürecek isim için de öne çıkıyor.
Aynı anda Nigel Farage’ın Reform UK partisi de Robert Kenyon’u Makerfield ara seçimi adayı olarak açıkladı.
Parlamentoda bu sabah resmi olarak duyurulan ara seçim, Haziran 2026’da yapılacak. Birçok kaynakta 18 Haziran 2026 Perşembe günü olarak belirtiliyor.
Burnham için liderlik spekülasyonları
Andy Burnham, yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden milletvekili olmayı hedefliyor. Makerfield Milletvekili Josh Simons’un istifasıyla boşalan koltuk için aday gösterilmesi, Burnham’ın Keir Starmer’a karşı olası bir liderlik yarışı için önemli bir adım olarak görülüyor. Burnham, Kuzey İngiltere’deki İşçi Partisi seçmenlerini tutmak ve Reform UK’nin yükselişini durdurmak için bu seçimi kritik öneme sahip olarak değerlendiriyor.
Reform UK’nin son yerel seçimlerde bölgede yüzde 50’yi aşan oy oranları, seçimin İşçi Partisi için zorlu geçeceğini işaret ediyor.
Reform UK’in adayı: Robert Kenyon
Yükselen popülist parti Reform UK adayı Robert Kenyon, bölgenin yerlisi, eski bir asker ve NHS’te çalışmış bir isim. Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ederek seçilmişti.
Ara seçim iki parti için güç testi
Bu ara seçim, İşçi Partisi ile Reform UK arasında kuzey İngiltere’de önemli bir güç testi olacak. Andy Burnham’ın kişisel popülaritesine rağmen, Reform UK’nin bölgedeki yükselişi seçimi oldukça rekabetçi hale getiriyor.