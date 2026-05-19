Husiler: Askeri düzeyde tüm gelişmelere hazırız
Sputnik Türkiye
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Trump'ın 'Yarın saldıracaktık fakat erteledim' açıklamasının ardından askeri olarak her şeye hazır olduklarını açıkladı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T03:19+0300
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı başlatması halinde Husilerin askeri olarak hazır olduğunu ve İran'a yönelik yeni bir askeri tırmanışın bölge genelinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.Konuşmasında Husi, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin 'İsrail’e hizmet etmek' olduğunu ifade eden Husi, ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka uyguladığını ve bunun küresel ekonomiyi de etkilediğini de ekledi.Husi, "Askeri düzeyde tüm gelişmelere hazırız." dedi.Neler olmuştu?Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine 'İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini' belirtmişti.İran lideri Mücteba Hamaney ise, ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak." ifadelerini kullanmıştı.
