https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/filistinli-analist-israilin-idam-yasasi-irkci-bir-kilif-1105860662.html

Filistinli analist: İsrail’in idam yasası ırkçı bir kılıf

Filistinli analist: İsrail’in idam yasası ırkçı bir kılıf

Sputnik Türkiye

İsrail’de Filistinli mahkumlar için idam cezasının yürürlüğe koyulmasına ilişkin kararı değerlendiren uzmanlar, bu adımın cezaevlerini birer infaz alanına... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T16:35+0300

2026-05-19T16:35+0300

2026-05-19T16:35+0300

dünya

ortadoğu

itamar ben-gvir

i̇srail

filistin

i̇dam

idam cezası

israel katz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104723478_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_31458d4c99a30ffc72d69d2db4a6e985.jpg

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından önerilen ve Batı Şeria’daki Filistinliler için idam cezasını öngören yasayı uygulama talimatı vermesi tepkilere yol açtı.Eski bir Filistinli mahkum olan Raed Abdel Jalil, Sputnik'e verdiği demeçte, İsrail’in kurulduğu günden bu yana mahkumları zaten katlettiğini belirterek, bu düzenlemenin mevcut infazları sadece yasal bir zemine oturtacağını vurguladı.Uluslararası toplumun İsrail’e gerçek bir baskı uygulaması gerektiğini ifade eden Abdel Jalil, şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının morglarda ve isimsiz mezarlarda tutulmasının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.Arap ülkelerinin tutumunun kınama mesajlarıyla sınırlı kaldığını dile getiren eski mahkum, İsrail küstahlığının ancak sert ekonomik yaptırımlarla durdurulabileceğini kaydetti.'Cezaevleri infaz alanına dönecek'Siyasi analist Maher Safi ise idam yasasının uygulanmasını tehlikeli bir tırmanış ve topyekun bir savaş suçu olarak nitelendirdi.İsrail’in kapalı kapılar ardında işkence ve kasıtlı cinayetlerle yürüttüğü yargısız infazları yasallaştırdığını söyleyen Safi, düzenlemenin askeri mahkemelere oy birliği gerekmeden, sadece oy çokluğuyla idam kararı verme yetkisi tanıdığına dikkat çekti.Yasanın doğrudan İsrail hedeflerine yönelik eylemlerle suçlanan mahkumları hedef aldığını belirten Filistinli uzman, "Bu yasanın tehlikesi, İsrail hapishanelerini sadece Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı bir yasal kılıf altında fiziksel infaz alanlarına dönüştürecek olmasıdır" dedi.Safi, düzenlemenin İsrail vatandaşlarını kapsamadığını vurgulayarak, bu durumun apartheid (ırk ayrımcılığı) politikasını pekiştirdiğini ve yüzlerce Filistinlinin hayatını doğrudan tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/pentagon-raporu-zelenskiyin-tavri-nedeniyle-ukraynada-anlasma-saglanamiyor-1105855171.html

i̇srail

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, itamar ben-gvir, i̇srail, filistin, i̇dam, idam cezası, israel katz