Liechtenstein prensesi, kiracısıyla davalık oldu: 'Oturacak başka evim yok' dedi

Liechtenstein Prensi Rudolf von Liechtenstein'in eşi Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk kiracısıyla davalık oldu. Prenses, İstanbul'da başka evi olmadığı için... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T10:46+0300

İstanbul Beşiktaş'taki evinde oturan kiracısını çıkartmak isteyen Liechtenstein Prensi Rudolf von Liechtenstein'in eşi Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk dava açtı. Oturacak başka evi olmayan Prenses'i mahkeme haklı buldu, kiracının tahliyesine karar verdi. Oturacak başka evim yokLiechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Liechtenstein ile 2012'de İstanbul'da evlenen Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, Beşiktaş'taki evinde ikamet eden kiracısı Süleyman K. ile davalık oldu. Sabah'ın haberine göre Prenses Tanberk, İstanbul'a geldiğinde annesine ait bir evde geçici olarak kaldığını, 2 çocuğuyla sürekli bir konuta ihtiyacı olduğunu belirtip kiracısının evi tahliye etmesini istedi. Mahkemeye verdiği dilekçesinde Tanberk, "Başka bir evim yok, kiracımın evimi boşaltmasını talep ediyorum" ifadelerini kullanırken kiracı Süleyman K. ise davacının tahliye talebinin gerçek ve samimi olmadığını, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. Mahkeme Tanberk'in isteminin kabul edilir olduğunu tespit ederek kiracının evi tahliye etmesine karar verdi.

