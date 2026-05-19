Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile AB ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme yaptı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T21:02+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel durumun ele alındığı görüşmede Erdoğan Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini ifade etti.Erdoğan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini aktardı.

