Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/erdogan-ab-konseyi-baskani-leyen-ile-gorustu-1105864969.html
Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile görüştü
Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile AB ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme yaptı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T21:02+0300
2026-05-19T21:09+0300
dünya
ab
recep tayyip erdoğan
ursula von der leyen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091644285_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_f1131daff07871ff85c9326c2ee2524a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel durumun ele alındığı görüşmede Erdoğan Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini ifade etti.Erdoğan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini aktardı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091644285_14:0:1977:1472_1920x0_80_0_0_759f20a52b7cef9018921508607a1de7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ab, recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen
ab, recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen

Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile görüştü

21:02 19.05.2026 (güncellendi: 21:09 19.05.2026)
© Fotoğraf : TC Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabıCumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© Fotoğraf : TC Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Leyen ile AB ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel durumun ele alındığı görüşmede Erdoğan Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini ifade etti.
Erdoğan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini aktardı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала