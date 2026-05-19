Dmitriyev: Rusya ve Çin yapay zeka ile lojistik alanında yeni ortaklık perspektiflerine sahip
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında delegasyonda yer alan RDIF Başkanı Dmitriyev, iki... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında delegasyonda yer alan RDIF Başkanı Dmitriyev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya ve Çin'in yapay zeka, lojistik ve altyapı alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında çok yakın zamanda üç yeni önemli ortaklığın duyurulacağını açıkladı.

Çin'in, Rusya’nın en güçlü stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Dmitriyev, hükümetler arası yatırım işbirliği komisyonu çerçevesinde altyapı, enerji ve lojistik gibi farklı sektörlerde toplam 18 trilyon ruble değerinde 90'dan fazla projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

'Yapay zeka için en ucuz enerji Rusya'dan'

Rusya’nın küresel pazarda sahip olduğu avantajlara dikkat çeken Dmitriyev, "Rusya ile Çin arasında gerçekten de kapsamlı bir yatırım ortaklığı olduğunu görüyoruz. Burada Rusya'nın bir dizi çok güçlü rekabet avantajına sahip olması şüphesiz önemlidir. Bu avantajlar sadece kaynak rezervleri bakımından dünyada lider konumda olmamız değil, aynı zamanda Rusya'nın dünyada yapay zeka için en ucuz enerjiyi sağlayabilecek durumda olmasıdır. İşte bu yüzden Çinli ortaklarımızla yapay zeka, lojistik ve altyapı alanlarındaki projeler hakkında da görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

'18 trilyon ruble değerinde 90'dan fazla proje hayata geçiriliyor'

İki ülkenin 18 trilyon ruble değerinde 90'dan fazla proje yürüttüğünü de kaydeden Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile Çin arasında ortaklaşa kurulan yatırım komisyonu, 18 trilyon ruble değerinde 90'dan fazla projeyi yürütüyor. Bunlar tamamen farklı sektörlerdeki projeler. Altyapı, enerji, lojistik. Rusya ile Çin arasında gerçekten de böyle kapsamlı bir yatırım ortaklığı olduğunu görüyoruz."

'Yatırımlar hem kazandırıyor hem istihdam yaratıyor'

RDIF’in bugüne kadar Rusya ve Çin arasındaki 50’den fazla ortak projeye fon sağladığını hatırlatan Dmitriyev, iki ülke arasındaki ilk demiryolu köprüsü ve 'Bagration Prospekti' gibi stratejik yatırımları örnek gösterdi.

Bu projelerin hem ekonomik açıdan yüksek getiri sağladığını hem de yeni istihdam alanları yarattığını belirten Dmitriyev, "Bu 50 proje, farklı sektörlere nasıl karlı yatırımlar yapılabileceğinin en somut örneğidir" diye konuştu.
