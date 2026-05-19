Putin, iki günlük ziyaret için Çin'de
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: 'Siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçin'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: 'Siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçin'
Dişişleri Bakanlığı Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T18:12+0300
2026-05-19T18:19+0300
18:12 19.05.2026 (güncellendi: 18:19 19.05.2026)
Dişişleri Bakanlığı Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve kullanılan ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlık Yunanistan’ın “Pontus” iddialarına sert tepki gösterirken, açıklamada '"Megali Idea' hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır.' denildi.

Hukuki temelden yoksun iddialar

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, Yunanistan'ın da dahil olduğu işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un, Türk milleti tarafından "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında coşkuyla kutlandığı belirtildi.
Yunanistan'ın 1994'te "Pontus" iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla Türkiye'nin aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunduğu, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişlettiği ve bunların Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'Megali Idea' hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır."

Tarihten husumet çıkarmayın

Açıklamada, Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismardan vazgeçmeli denilirken, "Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
