Yunanistan krizinde dikkat çeken iddia: 'Borçlar için Akropolis’in satılması önerildi'

Sputnik Türkiye

Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’ın ekonomik kriz döneminde bir AB maliye bakanının borçların kapatılması için ülkenin simge... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T11:01+0300

Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’ın borç krizinin en sert döneminde bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin maliye bakanının, Yunanistan’ın borçlarını kapatabilmesi için Atina'da bulunan tarihi Akropolis'in satılmasını önerdiğini söyledi.Yunanistan basınında yayınlanan bir belgeselde konuşan Juncker, söz konusu önerinin Euro Grubu toplantılarından birinde dile getirildiğini anlattı. Önerinin ciddi mi yoksa mecazi anlamda mı yapıldığı konusunda ayrıntı vermeyen Juncker, bunu dile getiren kişinin adını paylaşmadı ancak kadın bir maliye bakanı olduğunu belirtti.2005-2013 yılları arasında Euro Grubu Başkanlığı görevini yürüten Juncker, o dönemde yaşanan tartışmaları şu sözlerle anlattı:Juncker, bu anıyı paylaşmasının nedeninin, Yunanistan’ın kriz öncesinde bütçe açığı verilerini düşük göstermesinin Avrupa’da yarattığı güven kaybını anlatmak olduğunu ifade etti.“Yunanistan’a güven kalmamıştı”Juncker, Atina yönetiminin mali veriler konusunda hata yaptığını kabul etmesinin ardından Avrupa’da büyük bir güven sorunu oluştuğunu söyledi.“Bu çok büyük bir hataydı. Diğerlerini yanılttığını kabul ettikten sonra Yunanistan’a artık güvenilmiyordu. Asıl sorun buydu. Bu yüzden herkes Yunanistan hakkında istediği her şeyi söyleyebiliyordu” diyen Juncker, kriz döneminde tartışmaların zaman zaman aşırı noktalara ulaştığını savundu.2009’da patlak veren Yunanistan borç krizi, Avrupa ekonomisini uzun süre etkileyen gelişmelerden biri olmuş; ülke, Avrupa Birliği ve IMF destekli kurtarma paketleri karşılığında ağır kemer sıkma politikaları uygulamak zorunda kalmıştı.

avrupa, atina, euro grubu, avrupa birliği