Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/dev-uydu-aglari-atmosfer-uzerinde-ciddi-cevresel-riskler-olusturuyor-siyah-karbon--1105853754.html
Dev uydu ağları atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturuyor: Siyah Karbon
Dev uydu ağları atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturuyor: Siyah Karbon
Sputnik Türkiye
Uzay sektöründe gelecekte yüz binlerce hatta milyonlarca uydunun Dünya çevresinde görev yapması planlanıyor. Bu uyduların internet hizmeti sağlaması, veri... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T13:57+0300
2026-05-19T13:57+0300
yaşam
ozon
roket
karbon salınımı
karbon emisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104697807_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e1977c6e1a94346459f8003df7415973.jpg
Bilim insanları, uydu sistemleri üzerine çalışan şirketlerin hızla büyüyen dev uydu ağlarının atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturduğunu açıkladı. Araştırmacılara göre uzaya gönderilen ve görev süresi bitince atmosfere geri giren binlerce uydu, Dünya’nın üst atmosferinde tehlikeli kirliliğe yol açıyor.Londra Üniversitesi Koleji’nde atmosfer kimyası ve hava kalitesi alanında çalışan Profesör Eloise Marais, yaşanan durumu “küçük ölçekli ve kontrolsüz bir jeomühendislik deneyi” olarak tanımladı.Üst atmosferde kirlilik artıyorAraştırmalara göre 2020’den bu yana büyük uydu ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, roket fırlatmaları ve uyduların atmosfere geri dönüşü nedeniyle üst atmosferdeki hava kirliliği belirgin şekilde arttı.Bilim insanlarının “temkinli tahmin” olarak nitelendirdiği hesaplamalara göre, küresel uzay sektörü, 2030 yılına kadar atmosfere İngiltere'nin toplamından daha fazla iklim değiştirici kimyasal bırakmış olacak.Araştırmacılar özellikle internet hizmeti sunan büyük uydu ağlarına dikkat çekiyor. Roket yakıtı 'siyah karbon' üretiyorBugün kullanılan birçok uydu fırlatma sistemi, gazyağı temelli yakıt roketlerine dayanıyor. Bu roketler “siyah karbon” adı verilen kirletici parçacıklar oluşturuyor.Uzmanlara göre siyah karbon, atmosferin üst katmanlarında yaklaşık 3 yıl boyunca kalabiliyor. Bu nedenle yerde oluşan kirliliğe göre iklim üzerinde çok daha güçlü etki yaratıyor.Marais, üst atmosferde oluşan bu kirliliğin, gemiler, otomobiller ve enerji santrallerinden çıkan siyah karbona kıyasla yaklaşık 540 kat daha güçlü bir iklim etkisine sahip olduğunu söyledi.Sorun sadece roket fırlatmalarıyla sınırlı değilGörev süresi dolan uydular atmosfere geri girerken alüminyum oksit parçacıkları oluşturuyor. Bilim insanları bu maddelerin ozon tabakasına zarar verebileceğini belirtiyor.Yapılan analizler, büyük uydu ağlarının oluşturduğu hava kirliliğinin 2029 yılına kadar uzay sektöründeki toplam kirliliğin yüzde 40’ından fazlasını oluşturacağını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/kutupta-yildiz-tozu-bulundu-1105851685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104697807_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_703e28d0a65e22f1cdfa24493f05b670.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ozon, roket, karbon salınımı, karbon emisyonu
ozon, roket, karbon salınımı, karbon emisyonu

Dev uydu ağları atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturuyor: Siyah Karbon

13:57 19.05.2026
© REUTERS Brendan McDermidArtemis II
Artemis II - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© REUTERS Brendan McDermid
Abone ol
Uzay sektöründe gelecekte yüz binlerce hatta milyonlarca uydunun Dünya çevresinde görev yapması planlanıyor. Bu uyduların internet hizmeti sağlaması, veri işlemesi ve enerji üretmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bu büyümenin iklim üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurabileceği görüşünde.
Bilim insanları, uydu sistemleri üzerine çalışan şirketlerin hızla büyüyen dev uydu ağlarının atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturduğunu açıkladı.
Araştırmacılara göre uzaya gönderilen ve görev süresi bitince atmosfere geri giren binlerce uydu, Dünya’nın üst atmosferinde tehlikeli kirliliğe yol açıyor.
Londra Üniversitesi Koleji’nde atmosfer kimyası ve hava kalitesi alanında çalışan Profesör Eloise Marais, yaşanan durumu “küçük ölçekli ve kontrolsüz bir jeomühendislik deneyi” olarak tanımladı.

Üst atmosferde kirlilik artıyor

Araştırmalara göre 2020’den bu yana büyük uydu ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, roket fırlatmaları ve uyduların atmosfere geri dönüşü nedeniyle üst atmosferdeki hava kirliliği belirgin şekilde arttı.
Bilim insanlarının “temkinli tahmin” olarak nitelendirdiği hesaplamalara göre, küresel uzay sektörü, 2030 yılına kadar atmosfere İngiltere'nin toplamından daha fazla iklim değiştirici kimyasal bırakmış olacak.
Araştırmacılar özellikle internet hizmeti sunan büyük uydu ağlarına dikkat çekiyor.

Roket yakıtı 'siyah karbon' üretiyor

Bugün kullanılan birçok uydu fırlatma sistemi, gazyağı temelli yakıt roketlerine dayanıyor. Bu roketler “siyah karbon” adı verilen kirletici parçacıklar oluşturuyor.
Uzmanlara göre siyah karbon, atmosferin üst katmanlarında yaklaşık 3 yıl boyunca kalabiliyor. Bu nedenle yerde oluşan kirliliğe göre iklim üzerinde çok daha güçlü etki yaratıyor.
Marais, üst atmosferde oluşan bu kirliliğin, gemiler, otomobiller ve enerji santrallerinden çıkan siyah karbona kıyasla yaklaşık 540 kat daha güçlü bir iklim etkisine sahip olduğunu söyledi.

Sorun sadece roket fırlatmalarıyla sınırlı değil

Görev süresi dolan uydular atmosfere geri girerken alüminyum oksit parçacıkları oluşturuyor. Bilim insanları bu maddelerin ozon tabakasına zarar verebileceğini belirtiyor.
Yapılan analizler, büyük uydu ağlarının oluşturduğu hava kirliliğinin 2029 yılına kadar uzay sektöründeki toplam kirliliğin yüzde 40’ından fazlasını oluşturacağını gösteriyor.
Antarktika'da Arjantin büyüklüğünde deniz buzu eridi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
YAŞAM
Kutupta yıldız tozu bulundu
13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала