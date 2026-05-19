Dev uydu ağları atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturuyor: Siyah Karbon
Sputnik Türkiye
Uzay sektöründe gelecekte yüz binlerce hatta milyonlarca uydunun Dünya çevresinde görev yapması planlanıyor. Bu uyduların internet hizmeti sağlaması, veri...
2026-05-19T13:57+0300
Uzay sektöründe gelecekte yüz binlerce hatta milyonlarca uydunun Dünya çevresinde görev yapması planlanıyor. Bu uyduların internet hizmeti sağlaması, veri işlemesi ve enerji üretmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bu büyümenin iklim üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurabileceği görüşünde.
Bilim insanları, uydu sistemleri üzerine çalışan şirketlerin hızla büyüyen dev uydu ağlarının atmosfer üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturduğunu açıkladı.
Araştırmacılara göre uzaya gönderilen ve görev süresi bitince atmosfere geri giren binlerce uydu, Dünya’nın üst atmosferinde tehlikeli kirliliğe yol açıyor.
Londra Üniversitesi Koleji’nde atmosfer kimyası ve hava kalitesi alanında çalışan Profesör Eloise Marais, yaşanan durumu “küçük ölçekli ve kontrolsüz bir jeomühendislik deneyi” olarak tanımladı.
Üst atmosferde kirlilik artıyor
Araştırmalara göre 2020’den bu yana büyük uydu ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, roket fırlatmaları ve uyduların atmosfere geri dönüşü nedeniyle üst atmosferdeki hava kirliliği belirgin şekilde arttı.
Bilim insanlarının “temkinli tahmin” olarak nitelendirdiği hesaplamalara göre, küresel uzay sektörü, 2030 yılına kadar atmosfere İngiltere'nin toplamından daha fazla iklim değiştirici kimyasal bırakmış olacak.
Araştırmacılar özellikle internet hizmeti sunan büyük uydu ağlarına dikkat çekiyor.
Roket yakıtı 'siyah karbon' üretiyor
Bugün kullanılan birçok uydu fırlatma sistemi, gazyağı temelli yakıt roketlerine dayanıyor. Bu roketler “siyah karbon” adı verilen kirletici parçacıklar oluşturuyor.
Uzmanlara göre siyah karbon, atmosferin üst katmanlarında yaklaşık 3 yıl boyunca kalabiliyor. Bu nedenle yerde oluşan kirliliğe göre iklim üzerinde çok daha güçlü etki yaratıyor.
Marais, üst atmosferde oluşan bu kirliliğin, gemiler, otomobiller ve enerji santrallerinden çıkan siyah karbona kıyasla yaklaşık 540 kat daha güçlü bir iklim etkisine sahip olduğunu söyledi.
Sorun sadece roket fırlatmalarıyla sınırlı değil
Görev süresi dolan uydular atmosfere geri girerken alüminyum oksit parçacıkları oluşturuyor. Bilim insanları bu maddelerin ozon tabakasına zarar verebileceğini belirtiyor.
Yapılan analizler, büyük uydu ağlarının oluşturduğu hava kirliliğinin 2029 yılına kadar uzay sektöründeki toplam kirliliğin yüzde 40’ından fazlasını oluşturacağını gösteriyor.