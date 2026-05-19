https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/demokratik-kongo-ebola-salgininda-en-az-131-kisinin-hayatini-kaybetti-1105842184.html
Demokratik Kongo: Ebola salgınında en az 131 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo: Ebola salgınında en az 131 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DR Kongo) ortaya çıkan Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, 513’ten fazla... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T09:13+0300
2026-05-19T09:13+0300
2026-05-19T09:15+0300
sağlik
uganda
demokratik kongo cumhuriyeti
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika birliği
ebola
ebola virüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105842262_0:0:2690:1514_1920x0_80_0_0_9caab0764e790673d45ed843de39cdb4.jpg
Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümet sözcüsü, Ebola virüsünün neden olduğu vakaların artık daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. Açıklamada Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, 513’ten fazla şüpheli vakanın bulunduğunu açıkladı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Uganda’da da doğrulanmış iki vaka ve bir ölüm bulunuyor.DR Kongo'da vakaların Ituri eyaletindeki Nyakunde, Kuzey Kivu’daki Butembo ve Goma kenti gibi yeni bölgelerde de görülmesi endişeleri artırıyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bundibugyo virüsünün neden olduğu mevcut Ebola türüne ilişkin salgını uluslararası acil durum ilan etmişti. Öte yandan Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’da ilan edilen Ebola salgınlarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.Ebola virüsünden etkilenen bölgelerden gelen yolcular izleniyor ve son 21 gün içinde Uganda, DR Kongo veya Güney Sudan’da bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilere giriş kısıtlaması uygulanması yapılıyor.Önceki salgınlarBatı Afrika’da 2014-2016 yılları arasında yaşanan Ebola salgınında 28 bin 600’den fazla kişi enfekte olmuştu. Bu salgın, virüsün 1976’da keşfedilmesinden bu yana görülen en büyük Ebola salgını olarak kayıtlara geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/ebola-salgini-ugandaya-sicradi-almanyadan-seyahat-uyarisi-1105830901.html
uganda
demokratik kongo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105842262_218:0:2407:1642_1920x0_80_0_0_d6f9029b52e208f0595ce0e42919835b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uganda, demokratik kongo cumhuriyeti, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika birliği, ebola, ebola virüsü
uganda, demokratik kongo cumhuriyeti, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika birliği, ebola, ebola virüsü
Demokratik Kongo: Ebola salgınında en az 131 kişi hayatını kaybetti
09:13 19.05.2026 (güncellendi: 09:15 19.05.2026)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DR Kongo) ortaya çıkan Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, 513’ten fazla şüpheli vakanın bulunduğunu açıkladı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümet sözcüsü, Ebola virüsünün neden olduğu vakaların artık daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. Açıklamada Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, 513’ten fazla şüpheli vakanın bulunduğunu açıkladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Uganda’da da doğrulanmış iki vaka ve bir ölüm bulunuyor.
DR Kongo'da vakaların Ituri eyaletindeki Nyakunde, Kuzey Kivu’daki Butembo ve Goma kenti gibi yeni bölgelerde de görülmesi endişeleri artırıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bundibugyo virüsünün neden olduğu mevcut Ebola türüne ilişkin salgını uluslararası acil durum ilan etmişti.
Öte yandan Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’da ilan edilen Ebola salgınlarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
Ebola virüsünden etkilenen bölgelerden gelen yolcular izleniyor ve son 21 gün içinde Uganda, DR Kongo veya Güney Sudan’da bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilere giriş kısıtlaması uygulanması yapılıyor.
Batı Afrika’da 2014-2016 yılları arasında yaşanan Ebola salgınında 28 bin 600’den fazla kişi enfekte olmuştu. Bu salgın, virüsün 1976’da keşfedilmesinden bu yana görülen en büyük Ebola salgını olarak kayıtlara geçmişti.