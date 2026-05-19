Demokratik Kongo: Ebola salgınında en az 131 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DR Kongo) ortaya çıkan Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, 513'ten fazla... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T09:15+0300

Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümet sözcüsü, Ebola virüsünün neden olduğu vakaların artık daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. Açıklamada Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, 513’ten fazla şüpheli vakanın bulunduğunu açıkladı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Uganda’da da doğrulanmış iki vaka ve bir ölüm bulunuyor.DR Kongo'da vakaların Ituri eyaletindeki Nyakunde, Kuzey Kivu’daki Butembo ve Goma kenti gibi yeni bölgelerde de görülmesi endişeleri artırıyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bundibugyo virüsünün neden olduğu mevcut Ebola türüne ilişkin salgını uluslararası acil durum ilan etmişti. Öte yandan Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’da ilan edilen Ebola salgınlarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.Ebola virüsünden etkilenen bölgelerden gelen yolcular izleniyor ve son 21 gün içinde Uganda, DR Kongo veya Güney Sudan’da bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilere giriş kısıtlaması uygulanması yapılıyor.Önceki salgınlarBatı Afrika’da 2014-2016 yılları arasında yaşanan Ebola salgınında 28 bin 600’den fazla kişi enfekte olmuştu. Bu salgın, virüsün 1976’da keşfedilmesinden bu yana görülen en büyük Ebola salgını olarak kayıtlara geçmişti.

