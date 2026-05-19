https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/cumhurbaskani-erdogandan--19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji-1105850749.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T12:28+0300

2026-05-19T12:28+0300

2026-05-19T12:35+0300

türki̇ye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105162928_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_6658514ef2acc575ac0ad811c0277abd.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları ifade etti:"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/bahceli-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayramini-kutladi-basta-ataturk-olmak-uzere-1105843555.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, recep tayyip erdoğan