https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/cinli-yazardan-putine-ovgu-trump-gibi-kendini-ovmuyor-macron-gibi-yapmacik-degil-1105861135.html
Çinli yazardan Putin'e övgü: Trump gibi kendini övmüyor, Macron gibi 'yapmacık' değil
Çinli yazardan Putin'e övgü: Trump gibi kendini övmüyor, Macron gibi 'yapmacık' değil
Sputnik Türkiye
Çinli yazar Sima Pingbang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin halkına yönelik video mesajını değerlendirdi. Pingbang, mesajın samimi olduğunu ve Batılı... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T17:15+0300
2026-05-19T17:15+0300
2026-05-19T17:15+0300
dünya
vladimir putin
mesaj
çin
rusya
donald trump
emmanuel macron
rusya-çin i̇lişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_0:0:737:415_1920x0_80_0_0_3aa9403e46475d64036bd71a564a1597.png
Çinli yazar Sima Pingbang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin halkına hitaben yayımladığı video mesajı Sputnik'e değerlendirdi. Pingbang, mesajın Çin halkı üzerinde olumlu bir etki bıraktığını belirterek, şunları ifade etti:Putin'in üslubunu diğer dünya liderleriyle karşılaştıran Pingbang, Rus liderin pek çok siyasetçinin alışıldık açıklamalarından belirgin şekilde ayrıldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/putin-rusya-cin-iliskileri-esi-benzeri-gorulmemis-bir-duzeye-ulasmis-durumda-1105834723.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_53:0:681:471_1920x0_80_0_0_5f2493f3ad232231dd98b257039642cd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, mesaj, çin, rusya, donald trump, emmanuel macron, rusya-çin i̇lişkileri
vladimir putin, mesaj, çin, rusya, donald trump, emmanuel macron, rusya-çin i̇lişkileri
Çinli yazardan Putin'e övgü: Trump gibi kendini övmüyor, Macron gibi 'yapmacık' değil
Çinli yazar Sima Pingbang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin halkına yönelik video mesajını değerlendirdi. Pingbang, mesajın samimi olduğunu ve Batılı liderlerin tarzından farklı olduğunu belirterek, söz tutma konusunda Rusya ve Çin arasında bariz bir benzerlik olduğunu belirtti.
Çinli yazar Sima Pingbang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin halkına hitaben yayımladığı video mesajı Sputnik'e değerlendirdi. Pingbang, mesajın Çin halkı üzerinde olumlu bir etki bıraktığını belirterek, şunları ifade etti:
Bu mesajın çok sayıda Çinlide samimi bir sempati ve minnettarlık duygusu uyandırdığından eminim. Çin-Rusya dostluğunun gelecekte de devam edeceğine kesinlikle inanıyorum.
Putin'in üslubunu diğer dünya liderleriyle karşılaştıran Pingbang, Rus liderin pek çok siyasetçinin alışıldık açıklamalarından belirgin şekilde ayrıldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
Şahsen ben de Putin'in tamamen Çin halkına yönelik yayınladığı bu video mesajının, örneğin her gün kendini övmekle meşgul olan Trump veya yapmacık tavırları seven Macron gibi video aracılığıyla açıklama yapmayı seven pek çok siyasetçinin alışılagelmiş tarzından belirgin bir şekilde farklı olduğunu düşünüyorum. Verilen sözleri tutma ve söze sadakat konularında Rusya ile Çin arasında bariz bir benzerlik var.