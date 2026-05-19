Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/bmden-abnin-rus-gazetecilere-yonelik-kisitlamalarina-yanit-basin-ozgurlugunu-savunuyoruz-1105867432.html
BM’den AB’nin Rus gazetecilere yönelik kısıtlamalarına yanıt: Basın özgürlüğünü savunuyoruz
BM’den AB’nin Rus gazetecilere yönelik kısıtlamalarına yanıt: Basın özgürlüğünü savunuyoruz
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AB’nin Rus medyasına getirdiği kısıtlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarıyla ilgili olarak... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T23:28+0300
2026-05-19T23:28+0300
dünya
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri
avrupa birliği
ab
basın özgürlüğü
rus medyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_459f9fd2bb8e11f4677dec1aa1f06368.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medya kuruluşlarına uyguladığı sınırlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.Dujarric, ‘AB'nin Rus medyasına yönelik kısıtlamaları, Rus gazetecilerin akreditasyon sorunları ve sözde dezenformasyonla mücadele bahanesiyle alternatif bakış açılarının kısıtlanma riskine’ ilişkin soruya verdiği yanıtta, BM’nin basın özgürlüğüne yönelik tutumunun net olduğunu belirterek, “Basın özgürlüğünü kararlı ve koşulsuz şekilde savunuyoruz. Gazetecilerin, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, işlerini yapmalarına izin verilmesi ve yollarına ilave zorluklar çıkarılacağı tehdidi olmadan çalışabilmeleri gerektiğini savunuyoruz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında, Batılı ülkelerin ‘gerçekleri duymaktan korktukları için’ Rus medyasına engeller çıkardığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/bm-raportoru-albanese-israil-ekim-2023ten-bu-yana-toplu-intikam-ve-yikici-niyet-gosteren-bir-1105787700.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_0a2a459ce7842f41596141f5fac8d25f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri, avrupa birliği, ab, basın özgürlüğü, rus medyası
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri, avrupa birliği, ab, basın özgürlüğü, rus medyası

BM’den AB’nin Rus gazetecilere yönelik kısıtlamalarına yanıt: Basın özgürlüğünü savunuyoruz

23:28 19.05.2026
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA
Abone ol
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AB’nin Rus medyasına getirdiği kısıtlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler’in basın özgürlüğünü “kararlı ve koşulsuz” şekilde savunduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medya kuruluşlarına uyguladığı sınırlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.
Dujarric, ‘AB'nin Rus medyasına yönelik kısıtlamaları, Rus gazetecilerin akreditasyon sorunları ve sözde dezenformasyonla mücadele bahanesiyle alternatif bakış açılarının kısıtlanma riskine’ ilişkin soruya verdiği yanıtta, BM’nin basın özgürlüğüne yönelik tutumunun net olduğunu belirterek, “Basın özgürlüğünü kararlı ve koşulsuz şekilde savunuyoruz. Gazetecilerin, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, işlerini yapmalarına izin verilmesi ve yollarına ilave zorluklar çıkarılacağı tehdidi olmadan çalışabilmeleri gerektiğini savunuyoruz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında, Batılı ülkelerin ‘gerçekleri duymaktan korktukları için’ Rus medyasına engeller çıkardığını ifade etmişti.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu: Gazze Şeridi'ndeki savaşta 21 binden fazla çocuk öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
BM Raportörü Albanese: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana toplu intikam ve yıkıcı niyet gösteren bir ölçekte işkence kullandı
16 Mayıs, 22:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала