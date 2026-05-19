BM’den AB’nin Rus gazetecilere yönelik kısıtlamalarına yanıt: Basın özgürlüğünü savunuyoruz
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AB'nin Rus medyasına getirdiği kısıtlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarıyla ilgili olarak... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medya kuruluşlarına uyguladığı sınırlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.Dujarric, ‘AB'nin Rus medyasına yönelik kısıtlamaları, Rus gazetecilerin akreditasyon sorunları ve sözde dezenformasyonla mücadele bahanesiyle alternatif bakış açılarının kısıtlanma riskine’ ilişkin soruya verdiği yanıtta, BM’nin basın özgürlüğüne yönelik tutumunun net olduğunu belirterek, “Basın özgürlüğünü kararlı ve koşulsuz şekilde savunuyoruz. Gazetecilerin, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, işlerini yapmalarına izin verilmesi ve yollarına ilave zorluklar çıkarılacağı tehdidi olmadan çalışabilmeleri gerektiğini savunuyoruz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında, Batılı ülkelerin ‘gerçekleri duymaktan korktukları için’ Rus medyasına engeller çıkardığını ifade etmişti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AB’nin Rus medyasına getirdiği kısıtlamalar ve Rus gazetecilerin akreditasyon sorunlarıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler’in basın özgürlüğünü “kararlı ve koşulsuz” şekilde savunduğunu belirtti.
