Domenico Tedesco futbolcularla vedalaştı

Domenico Tedesco futbolcularla vedalaştı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaştı. Tesislerden ayrılırken İtalyan teknik adam taraftarların fotoğraf... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T12:36+0300

2026-04-29T12:36+0300

2026-04-29T12:36+0300

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.Bir grup taraftar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik adama veda etmek için Samandıra'ya geldi.Tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki çalıştırıcı lehine tezahüratlarda bulundu.Duygusal anlar yaşadığı görülen Tedesco, kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenico tedesco, fenerbahçe