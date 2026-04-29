Domenico Tedesco futbolcularla vedalaştı
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaştı. Tesislerden ayrılırken İtalyan teknik adam taraftarların fotoğraf...
2026-04-29T12:36+0300
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaştı. Tesislerden ayrılırken İtalyan teknik adam taraftarların fotoğraf istekelrini kırmadı.
İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.
Bir grup taraftar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik adama veda etmek için Samandıra'ya geldi.
Tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki çalıştırıcı lehine tezahüratlarda bulundu.
Duygusal anlar yaşadığı görülen Tedesco, kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.