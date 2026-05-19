https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/besiktas-belediyesine-operasyon-5-kisi-gozaltina-alindi-1105841158.html

Beşiktaş Belediyesine operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Belediyesine operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama"... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T07:51+0300

2026-05-19T07:51+0300

2026-05-19T08:12+0300

türki̇ye

beşiktaş belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103291/56/1032915657_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_ff777d0cafdbf67aed0b671ee8cb5d59.jpg

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/emniyet-ve-mitten-ortak-operasyon-istanbulda-kirmizi-bultenle-aranan-14-supheli-yakalandi-1105827026.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş belediyesi