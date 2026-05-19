Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/besiktas-belediyesine-operasyon-5-kisi-gozaltina-alindi-1105841158.html
Beşiktaş Belediyesine operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesine operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama"... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T07:51+0300
2026-05-19T08:12+0300
türki̇ye
beşiktaş belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103291/56/1032915657_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_ff777d0cafdbf67aed0b671ee8cb5d59.jpg
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/emniyet-ve-mitten-ortak-operasyon-istanbulda-kirmizi-bultenle-aranan-14-supheli-yakalandi-1105827026.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103291/56/1032915657_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_bc5fd1def8bcab6e1647bb223521b651.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş belediyesi
beşiktaş belediyesi

Beşiktaş Belediyesine operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

07:51 19.05.2026 (güncellendi: 08:12 19.05.2026)
© AA / Hikmet Faruk Başer Beşiktaş Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA / Hikmet Faruk Başer
Abone ol
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.
Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:
"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
TÜRKİYE
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı
Dün, 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала