Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uluslararası operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 şüpheli yakalandı. Cinayet, hırsızlık... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T13:36+0300

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilere yönelik kapsamlı operasyon düzenledi.Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda önemli sonuç elde edildi.Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı.Cinayet ve dolandırıcılık dahil birçok suçtan aranıyorlardıYetkililerden alınan bilgiye göre şüphelilerin;Teknik ve fiziki takip yapıldıOperasyon öncesinde ekiplerin uzun süre teknik ve fiziki takip çalışması yürüttüğü bildirildi.Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların İstanbul’daki adresleri tespit edildi.Emniyet ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.14 şüpheli gözaltına alındıGerçekleştirilen baskınlarda toplam 14 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

