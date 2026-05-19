Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/ankarada-tren-seferlerine-decici-duzenleme-bazi-duraklarda-hizmet-verilmeyecek-1105850910.html
Ankara’da tren seferlerine deçici düzenleme: Bazı duraklarda hizmet verilmeyecek
Ankara’da tren seferlerine deçici düzenleme: Bazı duraklarda hizmet verilmeyecek
Sputnik Türkiye
TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara’daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde bazı banliyö tren ve bölgesel tren... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T12:34+0300
2026-05-19T12:34+0300
türki̇ye
ankara
tren
sincan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105851195_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4bf4020a14662cf1f526b38a4593c96b.jpg
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Ankara’da gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tren seferlerinde geçici değişiklik yapılacağını açıkladı.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları kapsamında Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yürütüleceği belirtildi.Demir yolu hattı belirli saatlerde kapatılacakAçıklamaya göre çalışma nedeniyle:Banliyö trenleri kısıtlı güzergâhta çalışacakYapılan düzenleme kapsamında Ankara’daki banliyö tren seferlerinde de değişikliğe gidilecek.TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.”Ankara-Polatlı bölgesel trenleri de etkilenecekDüzenlemeden bölgesel tren seferleri de etkilenecek.Açıklamaya göre:“Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/motosiklet-kazasinda-yaralanmisti-genc-futbolcu-yasam-mucadelesini-kaybetti-1105850309.html
türki̇ye
ankara
sincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105851195_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_54c22f90a084e2ded7ebefbececbf417.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, tren, sincan
ankara, tren, sincan

Ankara’da tren seferlerine deçici düzenleme: Bazı duraklarda hizmet verilmeyecek

12:34 19.05.2026
© AAAnkara tren
Ankara tren - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA
Abone ol
TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara’daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde bazı banliyö tren ve bölgesel tren seferlerinde düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Ankara’da gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tren seferlerinde geçici değişiklik yapılacağını açıkladı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları kapsamında Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yürütüleceği belirtildi.

Demir yolu hattı belirli saatlerde kapatılacak

Açıklamaya göre çalışma nedeniyle:
21 Mayıs
27 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacak.

Banliyö trenleri kısıtlı güzergâhta çalışacak

Yapılan düzenleme kapsamında Ankara’daki banliyö tren seferlerinde de değişikliğe gidilecek.
TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.”

Ankara-Polatlı bölgesel trenleri de etkilenecek

Düzenlemeden bölgesel tren seferleri de etkilenecek.
Açıklamaya göre:

“Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir.”
Abdullah Sultanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
TÜRKİYE
Motosiklet kazasında yaralanmıştı: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала