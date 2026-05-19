Ankara’da tren seferlerine deçici düzenleme: Bazı duraklarda hizmet verilmeyecek

TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara’daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde bazı banliyö tren ve bölgesel tren... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T12:34+0300

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Ankara’da gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tren seferlerinde geçici değişiklik yapılacağını açıkladı.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları kapsamında Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yürütüleceği belirtildi.Demir yolu hattı belirli saatlerde kapatılacakAçıklamaya göre çalışma nedeniyle:Banliyö trenleri kısıtlı güzergâhta çalışacakYapılan düzenleme kapsamında Ankara’daki banliyö tren seferlerinde de değişikliğe gidilecek.TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.”Ankara-Polatlı bölgesel trenleri de etkilenecekDüzenlemeden bölgesel tren seferleri de etkilenecek.Açıklamaya göre:“Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir.”

