Ankara’da tren seferlerine deçici düzenleme: Bazı duraklarda hizmet verilmeyecek
Sputnik Türkiye
TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara’daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde bazı banliyö tren ve bölgesel tren... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Ankara’da gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tren seferlerinde geçici değişiklik yapılacağını açıkladı.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları kapsamında Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yürütüleceği belirtildi.Demir yolu hattı belirli saatlerde kapatılacakAçıklamaya göre çalışma nedeniyle:Banliyö trenleri kısıtlı güzergâhta çalışacakYapılan düzenleme kapsamında Ankara’daki banliyö tren seferlerinde de değişikliğe gidilecek.TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.”Ankara-Polatlı bölgesel trenleri de etkilenecekDüzenlemeden bölgesel tren seferleri de etkilenecek.Açıklamaya göre:“Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir.”
