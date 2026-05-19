Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/ankara-buyuksehir-belediyesine-16-milyon-lira-ceza-kesildi--1105848475.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza kesildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Mogan Gölü'ne atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T11:42+0300
2026-05-19T11:42+0300
yaşam
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ankara büyükşehir belediyesi
ceza
atık su
mogan gölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/02/1044641483_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_238177c866531097a20a0f6aeba497fd.jpg
Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içerisinde yer alan Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesildi.Atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti.İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölüne deşarj edildiği belirlendi.Savcılığa suç duyurusunda bulunulduGölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/sahiplendikleri-kopekleri-sokaga-birakanlara-86-bin-lira-ceza--1105672325.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/02/1044641483_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_083c0c0d384d282720f5fedeb791b33f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ankara büyükşehir belediyesi, ceza, atık su, mogan gölü
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ankara büyükşehir belediyesi, ceza, atık su, mogan gölü

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza kesildi

11:42 19.05.2026
© AAMogan Gölü
Mogan Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Mogan Gölü'ne atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza kesti.
Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içerisinde yer alan Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesildi.

Atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti.
İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölüne deşarj edildiği belirlendi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Sahipsiz sokak hayvanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
TÜRKİYE
Sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlara 86 bin lira ceza
12 Mayıs, 14:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала