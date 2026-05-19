Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Mogan Gölü'ne atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içerisinde yer alan Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesildi.
Atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti.
İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölüne deşarj edildiği belirlendi.
Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.