https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/aciklama-geldi-turkiyenin-en-unlu-sut-markasi-satiliyor-mu--1105854686.html

Açıklama geldi: Türkiye'nin en ünlü süt markası satılıyor mu?

Açıklama geldi: Türkiye'nin en ünlü süt markası satılıyor mu?

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada satılacağı iddialarıyla ilgili Pınar Süt'ten açıklama geldi. Şirket bu iddiaların gerçeğini yansıtmadığını belirtti. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T13:59+0300

2026-05-19T13:59+0300

2026-05-19T13:59+0300

ekonomi̇

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

pınar süt

pınar süt satılıyor mu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg

Türkiye'nin en ünlü süt markalarından biri olan Pınar Süt'ün satılacağına dair sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. İddialarla ilgili şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şirket stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile yürütülen bir görüşme bulunmadığını, ayrıca bu yönde alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığını da duyurdu.İddialarla ilgili KAP'a açıklama yaptıPınar Süt Mamulleri Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada son günlerde gündeme gelen satın alma iddialarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.Şirket tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan “şirketin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı” yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Şirket, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile yürütülen bir görüşme bulunmadığını, ayrıca bu yönde alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığını da duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/dev-sirket-iflas-etti-havalimani-ve-luks-otellere-ozel-mobilya-uretiyordu--1105829903.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamuyu aydınlatma platformu (kap), pınar süt, pınar süt satılıyor mu