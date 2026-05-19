Açıklama geldi: Türkiye'nin en ünlü süt markası satılıyor mu?
Sosyal medyada satılacağı iddialarıyla ilgili Pınar Süt'ten açıklama geldi. Şirket bu iddiaların gerçeğini yansıtmadığını belirtti. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T13:59+0300
Türkiye'nin en ünlü süt markalarından biri olan Pınar Süt'ün satılacağına dair sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. İddialarla ilgili şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şirket stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile yürütülen bir görüşme bulunmadığını, ayrıca bu yönde alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığını da duyurdu.İddialarla ilgili KAP'a açıklama yaptıPınar Süt Mamulleri Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada son günlerde gündeme gelen satın alma iddialarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.Şirket tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan “şirketin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı” yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Şirket, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile yürütülen bir görüşme bulunmadığını, ayrıca bu yönde alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığını da duyurdu.
kamuyu aydınlatma platformu (kap), pınar süt, pınar süt satılıyor mu
