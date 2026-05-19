ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları 2027 sonuna kadar İsrail’de kalacak

Sputnik Türkiye

İsrail basınına göre ABD ordusuna ait uçaklar ve onları çalıştırmak için gereken ABD askeri personeli, Ben-Gurion Havalimanı'nda ve çevresinde konuşlandırılacak. Ayrıntılar haberde...

2026-05-19T12:27+0300

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun dijital platformu N12'nin haberine göre, onlarca ABD askeri yakıt ikmal uçağının en az 2027 sonuna kadar İsrail'in Ben-Gurion Havalimanı'nda konuşlandırılması bekleniyor.N12'ye göre, uçaklar ve onları çalıştırmak için gereken ABD askeri personeli, Ben-Gurion Havalimanı'nda ve çevresinde konuşlu olacak.Yayın organı geçen hafta, İsrail Sivil Havacılık Otoritesi başkanı Shmuel Zakay'ın Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e "Ben-Gurion'un sivil bir havalimanı gibi değil, askeri bir üs gibi çalıştığını" iddia eden bir mektup gönderdiğini bildirmişti.İran’a hava saldırılarıyla ortaya çıkmıştıUçakların havaalanında konuşlandırıldığına dair haberler, İsrail ve Amerikan hava kuvvetlerinin İran’a hava saldırılarının başlamasıyla birlikte ortaya çıkmıştı.Ynet'in daha önce bildirdiğine göre, Ben-Gurion Havaalanı'nda çalışan bir kişi, havaalanından kalkan ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çekip bir WhatsApp grubunda paylaşmasının ardından işten çıkarılmıştı.'ABD ve IDF arasında anlaşmazlık' iddiasıHabere göre, olay neredeyse ABD ordusu ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasında ciddi bir anlaşmazlığa yol açmıştı.Ayrıca, Ynet'in haberine göre, bölgede bulunan bir IDF askeri de ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çekti ve bu görüntüleri internete yüklediğinden şüpheleniliyor.İsrail merkezli The Jerusalem Post ise, ‘ABD askeri uçaklarının varlığı, yabancı havayollarının Tel Aviv'e düzenli uçuşlara yeniden başlamasını engelleyebileceğinden uçuş fiyatlarını etkileyebilir’ ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

