150 metrelik uçurumdan düşmüştü: Milyarder babanın ölümünde oğluna gözaltı
Moda devi Mango’nun kurucusu milyarder iş insanı Isak Andic’in 2024’te İspanya’daki bir yürüyüş sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Moda devi Mango’nun kurucusu milyarder iş insanı Isak Andic’in 2024’te İspanya’daki bir yürüyüş sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Andic’in oğlu Jonathan Andic’in çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alındığını yazdı.
İddialara göre 45 yaşındaki Jonathan Andic, bu sabah Barcelona polisi tarafından “olası cinayet” şüphesi kapsamında gözaltına alındı. Andic’in ifadesinin alınması için Martorell’de mahkemeye götürüldüğü belirtildi.
Uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti
Mango’nun kurucusu ve İspanya’nın en zengin iş insanlarından biri olan Isak Andic, Aralık 2024’te oğlu Jonathan ile birlikte yürüyüş yaptığı sırada hayatını kaybetmişti.
71 yaşındaki Andic’in, Montserrat Manastırı yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçurumdan düştüğü açıklanmıştı.
Baba ve oğlun, Collbato’daki Salnitre Mağaraları ile Montserrat Manastırı’nı birbirine bağlayan Les Feixades parkurunda yürüdüğü ifade edildi. Jonathan Andic ilk ifadesinde, yürüyüş sırasında babasının arkasından taş düşme sesi duyduğunu, geri döndüğünde ise uçurumdan düştüğünü gördüğünü söylemişti.
Soruşturma yeniden açıldı
İlk aşamada olay “kaza” olarak değerlendirilmişti. Ancak soruşturmayı yürüten yetkililer daha sonra Jonathan Andic’in ifadelerindeki çelişkiler ve bazı “gri alanlar” nedeniyle dosyayı yeniden incelemeye aldı.
İspanyol basınına göre Jonathan Andic’in aracını bıraktığı yer konusunda yanlış bilgi verdiği ve olay yerinde fotoğraf çekmediğini söylemesine rağmen farklı bulguların ortaya çıktığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında Isak Andic’in partneri olan golfçü Estefania Knuth da ifade verdi. Knuth’un, baba-oğul arasındaki ilişkinin gergin olduğunu söylediği aktarıldı.
Türkiye doğumlu milyarderdi
Mango
markasını kardeşi Nahman Andic ile birlikte 1984 yılında kuran Isak Andic, İstanbul doğumluydu.
Şirket bugün 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve binlerce mağazaya sahip bulunuyor. Forbes’a göre Andic’in serveti ölümünden kısa süre önce yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Ailenin avukatı daha önce yaptığı açıklamada, Jonathan Andic’in masumiyetine inandıklarını ve soruşturmada yetkililerle iş birliğini sürdürdüklerini belirtmişti.