Mango’nun kurucusunun ölümünde son dakika gelişmesi: Oğlu hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma

Geçen yıl Aralık ayında Barselona yakınlarında yürüyüş yaparken 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Andiç’in oğlu Jonathan Andiç,cinayet şüphesiyle resmi soruşturma altına alındı. Detaylar haberde...

71 yaşındaki iş insanının ölüm anında yanında yalnızca oğlu Jonathan bulunuyordu. Olayın ardından polis ilk incelemelerde düşüşün bir kaza sonucu gerçekleştiğini belirtmiş, mahkeme de soruşturmayı geçici olarak kapatmıştı.Ancak Mart ayında, Barselona yakınlarındaki Martorell kasabasında görev yapan hakim, dosyayı yeniden açtı.İfadesinde çelişkiler saptandıİspanyol basınında yer alan haberlere göre, 44 yaşındaki Jonathan Andiç’in ifadesindeki çelişkiler ve baba-oğul arasındaki ‘karmaşık ilişki’ hakimi tekrar harekete geçirdi.Jonathan Andiç, yeni bilgiler ışığında şu anda ‘cinayet şüphesiyle’ soruşturuluyor, ancak henüz resmi olarak suçlanmış değil.Baba-oğulun gergin ilişkisiOğul Andiç, olayın hemen ardından ve 31 Ocak’ta olmak üzere iki kez polis tarafından sorgulandı. İlk ifadesinde duygusal olarak 'berbat' olduğu belirtilirken, ikinci ifadesinde de bazı tutarsızlıklar bulundu.Madrid merkezli El Pais gazetesine göre Andic’in anlattıkları, olay yerinde yapılan teknik incelemelerle uyuşmadı.Mango kurucusunun yaşam partneri, profesyonel golfçü Estefania Knuth da sorgulananlar arasında yer aldı. Knuth’un ifadesinde baba-oğul arasındaki gergin ilişkiden bahsettiği aktarıldı.Cep telefonu inceleniyorPolis kaynakları, soruşturmanın yeniden açılmasının ardından Jonathan Andiç’in cep telefonunun detaylı biçimde incelenmeye başlandığını bildirdi.Aileden açıklamaAile adına yapılan kısa açıklamada şunlar kaydedildi:Türkiye’den göç etmiştiİspanya’ya Türkiye’den göçen İsak Andiç, kardeşi Nahman ile birlikte 1984’te Mango markasını kurmuştu. Şirketin bugün 110’dan fazla ülkede 2 bin 700’ü aşkın mağazası bulunuyor.Bir dönem İspanya’nın en zengin ikinci kişisi olan Andiç, özel uçağı ve 175 metrelik yatı ile tanınıyordu.Mango CEO’su Tony Ruiz, ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “İsak hepimiz için bir örnekti. Mango’yu küresel bir marka haline getirdi, liderliğiyle ilham verdi. Onun mirasını yaşatmak en büyük görevimiz olacak” ifadelerini kullanmıştı.Katalonya bölge başkanı Salvador Illa da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Katalonya’yı dünyaya tanıtan vizyoner bir iş insanını kaybettik. Ailesine ve Mango ekibine başsağlığı diliyorum” demişti.

