Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıkarıldı: Bakan Göktaş’tan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle sözleşmeli kadın personelin doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle sözleşmeli kadın personelin doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Karar kapsamında 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler de belirli şartlarla 8 haftalık ek izinden yararlanabilecek.
Sözleşmeli personelin doğum izni süresi artırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Doğum i̇zni 24 haftaya yükseltildi
Yeni düzenlemeye göre kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli kadın personele:
Doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli doğum izni
verilecek.
Doktor raporuyla çalışmaya devam edebilecekler
Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki son 2 haftaya kadar çalışabilecek.
8 haftalık ek izin hakkı verilecek
Kararda dikkat çeken düzenlemelerden biri de geçiş süreci oldu.
Buna göre, ilgili mevzuata göre doğum izni süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan sözleşmeli personele, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 hafta ilave doğum izni verilecek.
Koruyucu ailelere de izin düzenlemesi
Yeni düzenleme kapsamında bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan sözleşmeli personele de hak tanındı.
Çocuğun koruyucu aile yanına teslim edilmesinin ardından talep edilmesi halinde personele 10 gün izin verilecek.
Bakan Göktaş’tan açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"4/B statüsündeki sözleşmeli personelimizin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan karar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca, geçici madde ile 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerimiz de 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek. Aile ve Nüfus On Yılı'nda attığımız güçlü ve kapsayıcı adımlarla, annelerimizin ve kıymetli yavrularının her daim yanındayız. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."