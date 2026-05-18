Yargıtay’dan emsal tazminat kararı: 'Jet arabuluculuk' yöntemine fren

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işten çıkarıldığı gün arabulucuya götürülerek imza attırılan işçilerle ilgili emsal niteliğinde karara imza attı. Yüksek Mahkeme... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T10:19+0300

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden geldi.Yüksek Mahkeme, işten çıkarıldığı gün apar topar arabuluculuk masasına oturtularak imza alınan işçilerle ilgili önemli bir içtihada imza attı.Kararda, işçinin içinde bulunduğu ekonomik ve psikolojik baskının “irade sakatlığı” oluşturabileceği belirtilerek, bu şartlarda alınan imzaların hukuken geçersiz sayılabileceği vurgulandı.'Jet arabuluculuk' yöntemi tartışma yarattıSGK Uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığına göre son dönemde bazı işverenlerin sıkça başvurduğu “işten çıkarıldığı gün arabuluculuk” yöntemi, Yargıtay denetiminden geçemedi.Kararda, arabuluculuk sisteminin işçinin dava açmasının önüne geçmek amacıyla kullanılamayacağı ifade edildi.Yargıtay, tarafların uyuşmazlığı özgür iradeleriyle ve müzakere ederek çözmesi gerektiğine dikkat çekti.6 yıllık i̇şçiye düşük tazminat ödendiği iddiasıDosyaya konu olayda, fabrikada 6 yılı aşkın süredir çalışan bir işçinin sağlık sorunları gerekçe gösterilerek iş akdi feshedildi.İşçinin ağır anksiyete ve depresif bozukluk nedeniyle tedavi gördüğü, yoğun ilaç kullandığı ve olay sırasında psikolojik olarak zor durumda olduğu belirtildi.İddiaya göre işveren yetkilileri, işçiyi aynı gün şirketle sürekli çalışan bir arabulucunun ofisine götürdü ve çeşitli belgeler imzalattı.Kararda, 6 yıllık çalışmaya karşılık işçiye net 156 bin 58 TL ödeme yapıldığı, aynı iş yerinde 3 yıllık kıdemi bulunan başka bir işçiye ise 162 bin TL verildiği bilgisi yer aldı.Mahkeme: İşçiye düşünme süresi tanınmadıDosyayı inceleyen İş Mahkemesi, işçinin haklı olduğuna karar verdi.Mahkeme gerekçesinde:Bu gerekçelerle imzalatılan arabuluculuk tutanaklarının geçersiz olduğuna hükmedildi.Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadıİşverenin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.Mahkeme, işverenin başvurusunu esastan reddetti.Son sözü yargıtay söylediDosyanın temyize taşınmasının ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.Böylece kamuoyunda “jet arabuluculuk” olarak bilinen uygulamaya karşı emsal niteliğinde bir karar verilmiş oldu.Kararda, işçinin zor durumda olduğu süreçte alınan imzaların tek başına hak kaybına yol açamayacağına dikkat çekildi.

