Yemek kartı kullananlar dikkat: Uzmanı kritik hatalar konusunda uyardı, 'tazminatsız işinizden olabilirsiniz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz paketinde "son dakika değişikliği"
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/yemek-karti-kullananlar-dikkat-uzmani-kritik-hatalar-konusunda-uyardi-tazminatsiz-isinizden-1096614602.html
Yemek kartı kullananlar dikkat: Uzmanı kritik hatalar konusunda uyardı, 'tazminatsız işinizden olabilirsiniz'
Yemek kartı kullananlar dikkat: Uzmanı kritik hatalar konusunda uyardı, 'tazminatsız işinizden olabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
yemek kartı market
2025-05-29T10:21+0300
2025-05-29T10:21+0300
ekonomi̇
yemek kartı
türkiye
sgk
i̇ş kanunu
tazminat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092274474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26aa8bdf3d8a2d1f914a49c1c2234154.jpg
Yemek kartları iş yeri tarafından çalışanlara veriliyor ancak nasıl ve nerede kullanıldığı da işveren ile işçi arasında zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor.Markette kullanılmayacak iddiasıİşverenler tarafından çalışanlara tahsis edilen yemek kartları market alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Ancak marketler yemek kartı ile yapılan alışverişlerde limit uygulamasına başladığı iddiaları gündeme geldi. SGK ise yemek kartıyla market alışverişine limit getirildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.Yalnızca yemek yemek için kullanılacaksa uygulanması gereken şartlarHürriyet gazetesine konuşan Avukat Zühal Akbel yemek kartı kullanımı konusunda merak edilenleri madde madde anlattı:İşveren hangi koşulda iş sözleşmesini tazminatsız feshedebilir?Yanlışlıkla restoran dışında kullanılırsa ne olur?İşçi durumu yargıya taşırsa nasıl bir süreç olur?İşçi yemek kartı yerine ücret isteyebilir mi?Zühal Akbel: İşverenin bu husustaki kararı belirleyicidir. İşverenin bu hususu kabul etmek gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yemek-kartlarindaki-sgk-prim-muafiyeti-tartismalarina-danistay-son-noktayi-koydu-1096285893.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092274474_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e7451ca56e31794d97ce147019765f23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemek kartı, yemek kartı markette kullanılıyor mu, yemek kartı markette geçer mi, yemek kartı markette kullanmak yasak mı, yemek kartını markette kullanmak
yemek kartı, yemek kartı markette kullanılıyor mu, yemek kartı markette geçer mi, yemek kartı markette kullanmak yasak mı, yemek kartını markette kullanmak

Yemek kartı kullananlar dikkat: Uzmanı kritik hatalar konusunda uyardı, 'tazminatsız işinizden olabilirsiniz'

10:21 29.05.2025
© AAYemek kartı
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
Abone ol
Yemek kartları, çalışanların günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak kartların restoran dışı kullanımı ve yasal sınırları, işverenler ve çalışanlar arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, hem işverenlere hem de çalışanlara kritik uyarılarda bulunuyor.
Yemek kartları iş yeri tarafından çalışanlara veriliyor ancak nasıl ve nerede kullanıldığı da işveren ile işçi arasında zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor.

Markette kullanılmayacak iddiası

İşverenler tarafından çalışanlara tahsis edilen yemek kartları market alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Ancak marketler yemek kartı ile yapılan alışverişlerde limit uygulamasına başladığı iddiaları gündeme geldi. SGK ise yemek kartıyla market alışverişine limit getirildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Yalnızca yemek yemek için kullanılacaksa uygulanması gereken şartlar

Hürriyet gazetesine konuşan Avukat Zühal Akbel yemek kartı kullanımı konusunda merak edilenleri madde madde anlattı:
İşverenin yemek kartının yalnızca restoranlarda kullanılabileceğine dair talimatının geçerli olabilmesi için bu talimatın yazılı olması şart mıdır, yoksa sözlü olarak verilmiş bir talimat da hukuken bağlayıcı sayılır mı? Zühal Akbel: Bu husus, ispat açısından önemli. Çünkü işçi, kartın hangi alanlarda kullanılacağına dair yeterli bilgilendirme yapılmadığını iddia edebilir. Böyle bir durumda, işverenin bu bilgilendirmenin yapıldığını belgeleyerek ispat yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekebilir. Bu nedenle, işverenlerin yemek bedeli adı altında verilen yemek kartlarını işçiye teslim ederken, “Yemek kartlarına yüklenen tutarların yalnızca yemek yenmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir” şeklindeki ifadeyi içeren bir belge imzalatmaları veya bu hususu iş sözleşmesine eklemeleri hâlinde, söz konusu kısıtlamayı ispat etmeleri daha kolay olacaktır. Ancak önemle belirtilmelidir ki işçinin yaptığı harcamalar takip edileceğinden, bu durum kişisel verilerin işlenmesini de beraberinde getirir. Bu çerçevede, işverenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, işçiden yazılı onay alması gerekiyor.

İşveren hangi koşulda iş sözleşmesini tazminatsız feshedebilir?

Zühal Akbel: Bu soruya yanıt verebilmek için, öncelikle işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinde bu konuyla ilgili açık ve kesin bir hükmün bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, İş Kanunu çerçevesinde, işçinin kartı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı şekilde kullanıp kullanmadığı da değerlendirilmeli. Zira, İş Kanunu’nun 25’inci maddesi işverene haklı nedenle fesih hakkı tanıyor. Özellikle 25/2. fıkra, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunması hâlinde iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedilebileceğinin altını çiziyor. Ancak bu tür bir fesih işleminde, somut olayın koşulları dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekir.

Yanlışlıkla restoran dışında kullanılırsa ne olur?

Zühal Akbel: Bu konuya ilişkin olarak SGK’nın 2022/22 sayılı Genelgesi’nde yer alan “Yemek bedeline ilişkin diğer hususlar” başlıklı bölümde, yemek kartlarına, çeklerine veya kuponlarına yüklenen bedellerin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için bu araçların yalnızca yemek yenmesi amacıyla kullanılması gerektiği açıkça belirtiliyor. Genelgede ayrıca, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya onlar adına üçüncü kişilere yapılan ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespiti hâlinde, 5510 sayılı Kanun’un 89. maddesi uyarınca prim kaybının işverenden gecikme zammı ve cezasıyla birlikte tahsil edileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda, yemek kartının amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi ve bu durumun belgelenmesi hâlinde, işverenin geçerli nedenle işçinin iş akdini sonlandırması veya uyarı (ihtar) yoluna gitmesi gündeme gelebilir.

İşçi durumu yargıya taşırsa nasıl bir süreç olur?

Zühal Akbel: Böyle bir durumda, hem İş Kanunu hükümlerinin hem de işçi ile işveren arasında imzalanmış olan iş sözleşmesi ve varsa ilgili taahhütnamelerin detaylı şekilde incelenmesi gerekecek. Yetkili mahkeme; somut olayın koşullarını, dosyada yer alan delilleri, İş Kanunu hükümlerini ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin kapsamını birlikte değerlendirerek bir karara varacak.

İşçi yemek kartı yerine ücret isteyebilir mi?

Zühal Akbel: İşverenin bu husustaki kararı belirleyicidir. İşverenin bu hususu kabul etmek gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
EKONOMİ
Yemek kartlarındaki SGK prim muafiyeti tartışmalarına Danıştay son noktayı koydu
16 Mayıs, 17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала