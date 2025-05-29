https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/yemek-karti-kullananlar-dikkat-uzmani-kritik-hatalar-konusunda-uyardi-tazminatsiz-isinizden-1096614602.html

Yemek kartı kullananlar dikkat: Uzmanı kritik hatalar konusunda uyardı, 'tazminatsız işinizden olabilirsiniz'

Yemek kartı kullananlar dikkat: Uzmanı kritik hatalar konusunda uyardı, 'tazminatsız işinizden olabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

yemek kartı market

2025-05-29T10:21+0300

2025-05-29T10:21+0300

2025-05-29T10:21+0300

ekonomi̇

yemek kartı

türkiye

sgk

i̇ş kanunu

tazminat

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Yemek kartları iş yeri tarafından çalışanlara veriliyor ancak nasıl ve nerede kullanıldığı da işveren ile işçi arasında zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor.Markette kullanılmayacak iddiasıİşverenler tarafından çalışanlara tahsis edilen yemek kartları market alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Ancak marketler yemek kartı ile yapılan alışverişlerde limit uygulamasına başladığı iddiaları gündeme geldi. SGK ise yemek kartıyla market alışverişine limit getirildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.Yalnızca yemek yemek için kullanılacaksa uygulanması gereken şartlarHürriyet gazetesine konuşan Avukat Zühal Akbel yemek kartı kullanımı konusunda merak edilenleri madde madde anlattı:İşveren hangi koşulda iş sözleşmesini tazminatsız feshedebilir?Yanlışlıkla restoran dışında kullanılırsa ne olur?İşçi durumu yargıya taşırsa nasıl bir süreç olur?İşçi yemek kartı yerine ücret isteyebilir mi?Zühal Akbel: İşverenin bu husustaki kararı belirleyicidir. İşverenin bu hususu kabul etmek gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yemek-kartlarindaki-sgk-prim-muafiyeti-tartismalarina-danistay-son-noktayi-koydu-1096285893.html

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