https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/valilik-duyurdu-okullar-3-gun-tatil-edildi-1105836753.html
Valilik duyurdu: Okullar 3 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Okullar 3 gün tatil edildi
Sputnik Türkiye
Tokat Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T20:03+0300
2026-05-18T20:03+0300
2026-05-18T20:03+0300
türki̇ye
türkiye
turhal
tokat valiliği
yağmur
yağmur suyu
sel
sel felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076995668_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e78597ad78342c61b03283af78acae5.jpg
Tokat'ta son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınlar meydana geldi.Meteorolojik verilere göre yağışların devam edeceği, ayrıca 19 Mayıs Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı ifade edildi.Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi şekilde yükselebileceği ve yeni taşkın risklerinin oluşabileceği kaydedildi. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Turhal genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/sel-ve-taskin-riskine-karsi-bir-ilde-carsamba-gunu-egitime-ara-verilecek-1105831545.html
türki̇ye
turhal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076995668_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a1a4cfa6790ff34143f95b8030ace03b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, turhal, tokat valiliği, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi
türkiye, turhal, tokat valiliği, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi
Valilik duyurdu: Okullar 3 gün tatil edildi
Tokat Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.
Tokat'ta son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınlar meydana geldi.
Meteorolojik verilere göre yağışların devam edeceği, ayrıca 19 Mayıs Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı ifade edildi.
Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi şekilde yükselebileceği ve yeni taşkın risklerinin oluşabileceği kaydedildi.
Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Turhal genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.