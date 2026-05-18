Valilik duyurdu: Okullar 3 gün tatil edildi

Tokat Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. 18.05.2026, Sputnik Türkiye

Tokat'ta son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınlar meydana geldi.Meteorolojik verilere göre yağışların devam edeceği, ayrıca 19 Mayıs Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı ifade edildi.Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi şekilde yükselebileceği ve yeni taşkın risklerinin oluşabileceği kaydedildi. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Turhal genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

