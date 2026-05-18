İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Sel ve taşkın riskine karşı bir ilde çarşamba günü eğitime ara verilecek
Amasya'da sel ve taşkın riskine karşı çarşamba günü eğitime ara verileceği açıklandı. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T16:08+0300
Amasya
Amasya'da sel ve taşkın riskine karşı çarşamba günü eğitime ara verileceği açıklandı.
Sel ve taşkın riskine karşı 20 Mayıs Çarşamba günü Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Yeşilırmak'ta su seviyesi artabilir uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.
Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceği ifade edildi.
Açıklamada, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
