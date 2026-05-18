Uşakov: Putin'in Çin ziyaretinde iş insanları da yer alacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında Rus heyetinde Rosneft Başkanı İgor Seçin, Gazprom CEO'su Aleksey Miller'in yanı sıra Timçenko, Guryev, Mihelson ve Deripaska'nın yer alacağını bildirdi.



🗣Uşakov'un açıklamalarından öne çıkanlar:



🔴Putin ve Şi Cinping, Çin'de dar ve geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek



🔴Çin ziyareti sırasında Putin'e 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan, Merkez Bankası Başkanı, bazı devlet kurumlarının başkanları ve bölge valileri eşlik edecek



🔴Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmindeki ihracat ve ithalat işlemlerinin neredeyse tamamı ruble ve yuan cinsinden gerçekleştiriliyor



🔴Rusya'nın Çin'e yaptığı petrol tedariki, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 arttı



🔴Geçen yıl 2 milyondan fazla Rus vatandaşı Çin'i, 1 milyondan fazla Çin vatandaşı ise Rusya'yı ziyaret etti



🔴Ziyaret öncesinde Putin'in geleneksel makalesi yerine, Çin vatandaşlarına yönelik bir video mesajı yayınlanacak



🔴Ziyaret sırasında Rusya ve Çin, sanayi, ulaştırma ve nükleer enerji alanlarındaki bağların derinleştirilmesi konularında yaklaşık 40 belge imzalayacak



🔴Putin ve Şi Cinping, stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzalayacak, ayrıca Rusya ve Çin'de karşılıklı eğitim yıllarının açılış törenine katılacaklar



🔴Liderler, 20 Mayıs'ta çay sohbeti eşliğinde uluslararası gündemin güncel konularını ele alacak



🔴Görüşmelerin ardından Putin ve Şi Cinping, medyaya ortak açıklamada bulunacak



🔴Putin ve Trump'ın Çin ziyaretleri arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor



🔴Putin ve Şi, 2026'da Kırgızistan'da ŞİÖ Zirvesi, Hindistan'da BRICS Zirvesi ve Çin'de APEC Zirvesi'nde olmak üzere 3 görüşme daha yapmayı planlıyor