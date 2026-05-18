Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/usakov-putinin-cin-ziyaretinde-is-insanlari-da-yer-alacak-1105831935.html
Uşakov: Putin'in Çin ziyaretinde iş insanları da yer alacak
Uşakov: Putin'in Çin ziyaretinde iş insanları da yer alacak
Sputnik Türkiye
Putin'in 19-20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Çin ziyareti hakkında Devlet Başkanı Uşakov tarafından detaylı bir açıklama yapıldı. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T16:20+0300
2026-05-18T16:20+0300
dünya
şi cinping
yuriy uşakov
i̇gor seçin
rusya
çin
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064539696_0:125:2205:1365_1920x0_80_0_0_4fba8c2dc8f4d73cd5682b609fd6d8ea.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında Rus heyetinde Rosneft Başkanı İgor Seçin, Gazprom CEO'su Aleksey Miller'in yanı sıra Timçenko, Guryev, Mihelson ve Deripaska'nın yer alacağını bildirdi.🗣Uşakov'un açıklamalarından öne çıkanlar:🔴Putin ve Şi Cinping, Çin'de dar ve geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek🔴Çin ziyareti sırasında Putin'e 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan, Merkez Bankası Başkanı, bazı devlet kurumlarının başkanları ve bölge valileri eşlik edecek🔴Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmindeki ihracat ve ithalat işlemlerinin neredeyse tamamı ruble ve yuan cinsinden gerçekleştiriliyor🔴Rusya'nın Çin'e yaptığı petrol tedariki, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 arttı🔴Geçen yıl 2 milyondan fazla Rus vatandaşı Çin'i, 1 milyondan fazla Çin vatandaşı ise Rusya'yı ziyaret etti🔴Ziyaret öncesinde Putin'in geleneksel makalesi yerine, Çin vatandaşlarına yönelik bir video mesajı yayınlanacak🔴Ziyaret sırasında Rusya ve Çin, sanayi, ulaştırma ve nükleer enerji alanlarındaki bağların derinleştirilmesi konularında yaklaşık 40 belge imzalayacak🔴Putin ve Şi Cinping, stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzalayacak, ayrıca Rusya ve Çin'de karşılıklı eğitim yıllarının açılış törenine katılacaklar🔴Liderler, 20 Mayıs'ta çay sohbeti eşliğinde uluslararası gündemin güncel konularını ele alacak🔴Görüşmelerin ardından Putin ve Şi Cinping, medyaya ortak açıklamada bulunacak🔴Putin ve Trump'ın Çin ziyaretleri arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor🔴Putin ve Şi, 2026'da Kırgızistan'da ŞİÖ Zirvesi, Hindistan'da BRICS Zirvesi ve Çin'de APEC Zirvesi'nde olmak üzere 3 görüşme daha yapmayı planlıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kremlin-putinin-cin-ziyaretinden-cok-buyuk-beklentilerimiz-var-1105818432.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064539696_110:0:2095:1489_1920x0_80_0_0_4c9adde5df6c8721dee9f66b02a267bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şi cinping, yuriy uşakov, i̇gor seçin, rusya, çin, vladimir putin
şi cinping, yuriy uşakov, i̇gor seçin, rusya, çin, vladimir putin

Uşakov: Putin'in Çin ziyaretinde iş insanları da yer alacak

16:20 18.05.2026
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Putin'in 19-20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Çin ziyareti hakkında Devlet Başkanı Uşakov tarafından detaylı bir açıklama yapıldı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında Rus heyetinde Rosneft Başkanı İgor Seçin, Gazprom CEO'su Aleksey Miller'in yanı sıra Timçenko, Guryev, Mihelson ve Deripaska'nın yer alacağını bildirdi.

🗣Uşakov'un açıklamalarından öne çıkanlar:

🔴Putin ve Şi Cinping, Çin'de dar ve geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek

🔴Çin ziyareti sırasında Putin'e 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan, Merkez Bankası Başkanı, bazı devlet kurumlarının başkanları ve bölge valileri eşlik edecek

🔴Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmindeki ihracat ve ithalat işlemlerinin neredeyse tamamı ruble ve yuan cinsinden gerçekleştiriliyor

🔴Rusya'nın Çin'e yaptığı petrol tedariki, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 arttı

🔴Geçen yıl 2 milyondan fazla Rus vatandaşı Çin'i, 1 milyondan fazla Çin vatandaşı ise Rusya'yı ziyaret etti

🔴Ziyaret öncesinde Putin'in geleneksel makalesi yerine, Çin vatandaşlarına yönelik bir video mesajı yayınlanacak

🔴Ziyaret sırasında Rusya ve Çin, sanayi, ulaştırma ve nükleer enerji alanlarındaki bağların derinleştirilmesi konularında yaklaşık 40 belge imzalayacak

🔴Putin ve Şi Cinping, stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzalayacak, ayrıca Rusya ve Çin'de karşılıklı eğitim yıllarının açılış törenine katılacaklar

🔴Liderler, 20 Mayıs'ta çay sohbeti eşliğinde uluslararası gündemin güncel konularını ele alacak

🔴Görüşmelerin ardından Putin ve Şi Cinping, medyaya ortak açıklamada bulunacak

🔴Putin ve Trump'ın Çin ziyaretleri arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor

🔴Putin ve Şi, 2026'da Kırgızistan'da ŞİÖ Zirvesi, Hindistan'da BRICS Zirvesi ve Çin'de APEC Zirvesi'nde olmak üzere 3 görüşme daha yapmayı planlıyor
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin'in Çin ziyaretinden çok büyük beklentilerimiz var
12:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала