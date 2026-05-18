Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kremlin-putinin-cin-ziyaretinden-cok-buyuk-beklentilerimiz-var-1105818432.html
Kremlin: Putin'in Çin ziyaretinden çok büyük beklentilerimiz var
Kremlin: Putin'in Çin ziyaretinden çok büyük beklentilerimiz var
Sputnik Türkiye
Putin'in yarın başlayacağı Çin ziyaret hakkında bilgi veren Peskov, Ukrayna'da barış sürecine dair de açıklamalarda bulundu. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T12:55+0300
2026-05-18T12:55+0300
dünya
rusya
ukrayna
çin
haberler
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497883_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_27091f65c318a3e5e36fc879cc846c6e.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapılacak ziyaretten çok büyük beklentileri olduğunu belirtti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Putin'in Çin ziyaretiyle ilgili çok büyük beklentilere sahibiz🔴İki devlet başkanının her yeni teması, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesine yeni bir ivme kazandırıyor🔴Putin'in Çin heyetinde başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri de yer alacak🔴Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler çok yönlü, ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim alanındaki diyalog da aktif bir şekilde gelişiyor🔴Rusya ve Çin'in ekonomik gündeminde yer alan tüm konular Putin'in Çin ziyareti sırasında ele alınacak🔴Putin'in yaklaşan Çin ziyareti hakkında daha detaylı bilgiyi Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov paylaşacak🔴Ukrayna'da barış süreci şu anda duraklamış durumda, Rusya bu sürecin yeniden başlamasını umuyor 🔴Rus ordusu, Ukrayna'da yalnızca askeri tesisleri hedef alıyor, buna karşın Ukrayna tarafı Rusya'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor🔴Rusya, ABD'nin Ukrayna'da arabuluculuk çabalarını sürdürmesini bekliyor🔴Rusya, Kübalı dostlarıyla sürekli temas halinde, bu ülkeye yönelik ablukadan dolayı oluşan yükü hafifletecek adımlar konusunda görüş alışverişi yapıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilara-karsilik-verildi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1105817074.html
rusya
ukrayna
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497883_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_d9d93f6f34ca6a44c7c44cc78b3d4559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, çin, haberler, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, abd
rusya, ukrayna, çin, haberler, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, abd

Kremlin: Putin'in Çin ziyaretinden çok büyük beklentilerimiz var

12:55 18.05.2026
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© AA / Sefa Karacan
Abone ol
Putin'in yarın başlayacağı Çin ziyaret hakkında bilgi veren Peskov, Ukrayna'da barış sürecine dair de açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapılacak ziyaretten çok büyük beklentileri olduğunu belirtti.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Putin'in Çin ziyaretiyle ilgili çok büyük beklentilere sahibiz

🔴İki devlet başkanının her yeni teması, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesine yeni bir ivme kazandırıyor

🔴Putin'in Çin heyetinde başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri de yer alacak

🔴Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler çok yönlü, ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim alanındaki diyalog da aktif bir şekilde gelişiyor

🔴Rusya ve Çin'in ekonomik gündeminde yer alan tüm konular Putin'in Çin ziyareti sırasında ele alınacak

🔴Putin'in yaklaşan Çin ziyareti hakkında daha detaylı bilgiyi Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov paylaşacak

🔴Ukrayna'da barış süreci şu anda duraklamış durumda, Rusya bu sürecin yeniden başlamasını umuyor

🔴Rus ordusu, Ukrayna'da yalnızca askeri tesisleri hedef alıyor, buna karşın Ukrayna tarafı Rusya'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor

🔴Rusya, ABD'nin Ukrayna'da arabuluculuk çabalarını sürdürmesini bekliyor

🔴Rusya, Kübalı dostlarıyla sürekli temas halinde, bu ülkeye yönelik ablukadan dolayı oluşan yükü hafifletecek adımlar konusunda görüş alışverişi yapıyor
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала