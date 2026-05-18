Kremlin: Putin'in Çin ziyaretinden çok büyük beklentilerimiz var
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
Putin'in yarın başlayacağı Çin ziyaret hakkında bilgi veren Peskov, Ukrayna'da barış sürecine dair de açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapılacak ziyaretten çok büyük beklentileri olduğunu belirtti.
🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Putin'in Çin ziyaretiyle ilgili çok büyük beklentilere sahibiz
🔴İki devlet başkanının her yeni teması, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesine yeni bir ivme kazandırıyor
🔴Putin'in Çin heyetinde başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri de yer alacak
🔴Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler çok yönlü, ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim alanındaki diyalog da aktif bir şekilde gelişiyor
🔴Rusya ve Çin'in ekonomik gündeminde yer alan tüm konular Putin'in Çin ziyareti sırasında ele alınacak
🔴Putin'in yaklaşan Çin ziyareti hakkında daha detaylı bilgiyi Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov paylaşacak
🔴Ukrayna'da barış süreci şu anda duraklamış durumda, Rusya bu sürecin yeniden başlamasını umuyor
🔴Rus ordusu, Ukrayna'da yalnızca askeri tesisleri hedef alıyor, buna karşın Ukrayna tarafı Rusya'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor
🔴Rusya, ABD'nin Ukrayna'da arabuluculuk çabalarını sürdürmesini bekliyor
🔴Rusya, Kübalı dostlarıyla sürekli temas halinde, bu ülkeye yönelik ablukadan dolayı oluşan yükü hafifletecek adımlar konusunda görüş alışverişi yapıyor
