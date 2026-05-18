Kremlin: Putin'in Çin ziyaretinden çok büyük beklentilerimiz var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapılacak ziyaretten çok büyük beklentileri olduğunu belirtti.



🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:



🔴Putin'in Çin ziyaretiyle ilgili çok büyük beklentilere sahibiz



🔴İki devlet başkanının her yeni teması, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesine yeni bir ivme kazandırıyor



🔴Putin'in Çin heyetinde başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri de yer alacak



🔴Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler çok yönlü, ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim alanındaki diyalog da aktif bir şekilde gelişiyor



🔴Rusya ve Çin'in ekonomik gündeminde yer alan tüm konular Putin'in Çin ziyareti sırasında ele alınacak



🔴Putin'in yaklaşan Çin ziyareti hakkında daha detaylı bilgiyi Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov paylaşacak



🔴Ukrayna'da barış süreci şu anda duraklamış durumda, Rusya bu sürecin yeniden başlamasını umuyor



🔴Rus ordusu, Ukrayna'da yalnızca askeri tesisleri hedef alıyor, buna karşın Ukrayna tarafı Rusya'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor



🔴Rusya, ABD'nin Ukrayna'da arabuluculuk çabalarını sürdürmesini bekliyor



🔴Rusya, Kübalı dostlarıyla sürekli temas halinde, bu ülkeye yönelik ablukadan dolayı oluşan yükü hafifletecek adımlar konusunda görüş alışverişi yapıyor