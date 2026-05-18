Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 35 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
18:45 18.05.2026
© Hakan Akgün A Milli Futbol Takım
 A Milli Futbol Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© Hakan Akgün
2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 35 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız isimler dikkat çekti.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye'nin geniş kadrosu belli oldu.

Kaleciler

Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha

Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı
