Trump: İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran için saatin işlediğini ve derhal harekete geçmeleri gerektiğini belirtti. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T21:10+0300
21:10 17.05.2026 (güncellendi: 21:11 17.05.2026)
ABD Başkanı Trump, İran için saatin işlediğini ve derhal harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili uyarıda bulundu.
Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur" ifadelerini kullandı.
İran'a yönelik bir kez daha sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.