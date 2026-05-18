Ölümden döndü: Belediyenin 'sel' uyarısını umursamayınca sulara kapıldı son anda kurtuldu
Samsun'da sel sularına kapılarak 100 metre sürüklendikten sonra son anda kurtulan adam yaşadıklarını anlattı. Belediyenin sel uyarısını 'önemsemediğini'... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T11:55+0300
Ölümden döndü: Belediyenin 'sel' uyarısını umursamayınca sulara kapıldı son anda kurtuldu
Samsun'da sel sularına kapılarak 100 metre sürüklendikten sonra son anda kurtulan adam yaşadıklarını anlattı. Belediyenin sel uyarısını 'önemsemediğini' anlatan adam, ağaca sarılarak kurtulduğunu dile getirdi.
Samsun Havza'da 12 Mayıs'ta meydana gelen sel felaketinde belediyenin yaptığı uyarıları 'dikkate almayan' ve sel sularına kapılan Şerif Öngel, 100 metre sürüklendikten sonra son anda bir ağaca sarılarak kurtuldu. O anları anlatan Öngel, "Anonstan sonra gitmedik orada bir hatamız var. İlan da verdi belediye ama aklım hep 1999'deki seldeydi. Çok azdı, dizlerime kadardı o beni aldattı' diye konuştu.
Sulara kapıldı 100 metre sürüklendi
Havza ilçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi. Kasap Şerif Öngel ise dükkanın önünden sel sularına bir anda kapıldı. Yaklaşık 100 metre sel sularında sürüklenen Öngel, banklara tutunarak durabildi.
Yaşadığı o korku dolu anları anlatan Öngel, belediyenin selden önce uyarılarda bulunduğunu ancak bu kadar suyun geleceğini tahmin etmediğini söyledi. Su çoğalınca dükkandan çıktığını belirten Öngel, suya kapılarak 100 metre sürüklendiğini, bir ağacın yanındaki banka tutunarak durabildiğini, sonra da ağaca sarıldığını belirtti.
Sele kapıldığında aklına ölümün gelmediğini, soğukkanlı davrandığını ifade eden Öngel, şöyle devam etti:
"Sol tarafa olsaydı beni dört yola götürürdü. Bu da olacakmış. Ölümü hissetmedim. 'Öleceğim' diye hiç düşünmedim. Anonstan sonra gitmedik. Orada bir hatamız var. Bütün arkadaşlar da dedi bana 'gel' diye. İçeride kaldım ben. Çok dediler, çok da kızıyorlar. İlan da verdi belediyemiz. Çok verdi ama aklım hep 1998'deki seldeydi. Çok azdı, dizlerimize kadardı, o beni aldattı. Çünkü o akşam da ben askere gittim zaten. Meydan Taksi'nin yakınlarında beni bir şekilde ağacın altına attı. Orada tutundum."
Ağaca sarılarak yaklaşık yarım saat beklediğini söyleyen Öngel, "Sonra bana bağırdılar 'ağaca çık' diye. Banka basarak ağaca çıktım. Yarım saat ağaçta kaldım." dedi.
Kurtulduktan yarım saat sonra Kevser Camisi'ne gittiğini anlatan Öngel, şunları kaydetti:
"Kevser Camisi'ne gittim ama kimsenin haberi yok. Orası da kalabalık. Sonra yarım saat, bir saat kadar orada içeride durdum. İçimi döktüm, ağladım. Halen, yine gözlerim doluyor. Oradan karşı lokantaya geçtim. 'Beni eve götürün' dedim. Üstümü değiştirdim. Yürüyemiyorum, o kadar ağırım ki çamurdan. Sağ olsun onlar da beni götürdüler. Yoğurt pazarından oraya götürdüler. Marketin orada zaten emniyet, ambulans, itfaiye komple orada. Dedim ki 'ben sel mağduruyum, hiç vaziyetim yok.' Sağ olsunlar hemşireler hemen aldılar, üstümü başımı değiştirdiler. Tansiyonumu falan ölçtüler, iyi değil tansiyonum. Sağ olsunlar hemen hastaneye götürdüler beni. Çok şükür kırık çıkık yok. Şu anda ağrılarım var. Malımız gitti, canımız da gidiyordu. Çok şükür bugüne geldik. Devletimize sağ olsun. Yapacak bir şey yok."