Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak son bir günde Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri dahil... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T12:33+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, yakıt, kara ve deniz ulaşım altyapı tesislerine, askeri hava üslerine grup saldırı düzenledi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Son bir gün içerisinde 1.075 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğive 12 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombasını ve 265 uçak tipi İHA'yı engelledi.

