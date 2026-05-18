Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/rus-jimnastikcilere-buyuk-mujde-bayrak-ve-mars-yasagi-kaldirildi-1105810118.html
Rus jimnastikçilere büyük müjde: Bayrak ve marş yasağı kaldırıldı
Rus jimnastikçilere büyük müjde: Bayrak ve marş yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), Rus sporcuların uluslararası müsabakalara kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verdi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T10:41+0300
2026-05-18T10:49+0300
spor
rusya
jimnastik
ukrayna
bayrak
marş
ulusal marş
mısır
yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101810/51/1018105178_0:140:3279:1984_1920x0_80_0_0_6fc27bd27b4324ed75c9aa4198eb5359.jpg
Uluslararası jimnastik dünyasında tarihi bir geri adım atıldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu (World Gymnastics / FIG) İcra Komitesi, Rus sporcuların üzerindeki sembol kısıtlamalarını kaldırarak, müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay verdi.Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen kritik yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu karar, Rusya Jimnastik Federasyonu (FGR) tarafından resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, kararın jimnastiğin tüm alt branşlarını kapsadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:İlk durak BulgaristanRus sporcuların, uzun bir aradan sonra ulusal sembolleriyle boy gösterecekleri ilk organizasyon Spor Akrobasi Dünya Kupası’nın Bulgaristanayağı olacak.Süreç nasıl gelişmişti?Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Ukrayna'daki çatışmanın patlak vermesinin ardından Mart 2022'de Rus ve Belaruslu sporcuların organizasyonlara katılımını tamamen askıya almıştı.Daha sonraki süreçte yaptırımları hafifleten federasyon, sporcuların yalnızca ‘tarafsız sporcu’ statüsüyle (bayraksız ve marşsız) yarışmasına izin vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/abd-disisleri-bakanligindan-yuzlerce-diplomat-isten-cikarildi-1105808881.html
rusya
ukrayna
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101810/51/1018105178_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_dd2ff2925bf77a92a07aeda6287f47ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, jimnastik, ukrayna, bayrak, marş, ulusal marş, mısır, yasak
rusya, jimnastik, ukrayna, bayrak, marş, ulusal marş, mısır, yasak

Rus jimnastikçilere büyük müjde: Bayrak ve marş yasağı kaldırıldı

10:41 18.05.2026 (güncellendi: 10:49 18.05.2026)
© Sputnik / Grigoriy SisoevRus jimnastikçi Yana Kudryavtseva, Stuttgart’ta düzenlenen Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda.
Rus jimnastikçi Yana Kudryavtseva, Stuttgart’ta düzenlenen Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Abone ol
Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), Rus sporcuların uluslararası müsabakalara kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verdi.
Uluslararası jimnastik dünyasında tarihi bir geri adım atıldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu (World Gymnastics / FIG) İcra Komitesi, Rus sporcuların üzerindeki sembol kısıtlamalarını kaldırarak, müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay verdi.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen kritik yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu karar, Rusya Jimnastik Federasyonu (FGR) tarafından resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, kararın jimnastiğin tüm alt branşlarını kapsadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu karar; artistik jimnastik, ritmik jimnastik, trambolin, spor akrobasi ve spor aerobik branşlarının tamamını kapsıyor."

İlk durak Bulgaristan

Rus sporcuların, uzun bir aradan sonra ulusal sembolleriyle boy gösterecekleri ilk organizasyon Spor Akrobasi Dünya Kupası’nın Bulgaristanayağı olacak.

Süreç nasıl gelişmişti?

Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Ukrayna'daki çatışmanın patlak vermesinin ardından Mart 2022'de Rus ve Belaruslu sporcuların organizasyonlara katılımını tamamen askıya almıştı.
Daha sonraki süreçte yaptırımları hafifleten federasyon, sporcuların yalnızca ‘tarafsız sporcu’ statüsüyle (bayraksız ve marşsız) yarışmasına izin vermişti.
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce diplomat işten çıkarıldı
10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала