Rus jimnastikçilere büyük müjde: Bayrak ve marş yasağı kaldırıldı

Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), Rus sporcuların uluslararası müsabakalara kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verdi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T10:41+0300

Uluslararası jimnastik dünyasında tarihi bir geri adım atıldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu (World Gymnastics / FIG) İcra Komitesi, Rus sporcuların üzerindeki sembol kısıtlamalarını kaldırarak, müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay verdi.Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen kritik yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu karar, Rusya Jimnastik Federasyonu (FGR) tarafından resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, kararın jimnastiğin tüm alt branşlarını kapsadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:İlk durak BulgaristanRus sporcuların, uzun bir aradan sonra ulusal sembolleriyle boy gösterecekleri ilk organizasyon Spor Akrobasi Dünya Kupası’nın Bulgaristanayağı olacak.Süreç nasıl gelişmişti?Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Ukrayna'daki çatışmanın patlak vermesinin ardından Mart 2022'de Rus ve Belaruslu sporcuların organizasyonlara katılımını tamamen askıya almıştı.Daha sonraki süreçte yaptırımları hafifleten federasyon, sporcuların yalnızca ‘tarafsız sporcu’ statüsüyle (bayraksız ve marşsız) yarışmasına izin vermişti.

